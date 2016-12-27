Ансамблю Александрова выделят 70 квартир

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил выделить 70 квартир ансамблю имени Александрова, артисты которого погибли в катастрофе с Ту-154 в акватории Черного моря, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс»

По его словам, данное решение принято для того, чтобы скорее восстановить ансамбль, который сможет продолжать традиции.

Министр обороны также отметил, что именем погибшего художественного руководителя ансамбля Александра Халилова будет названо военно-музыкальное училище.

Утром в воскресенье, 25 декабря, Минобороны РФ сообщило, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера.

На месте крушения самолета были обнаружены тела 16 погибших. Всего на борту самолета находились 92 человека - 8 членов экипажа и 84 пассажира. Среди них 8 военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, Елизавета Глинка и двое федеральных госслужащих.

В настоящее время продолжаются активные поисковые работы в акватории Чёрного моря, в том числе на территории Абхазии.