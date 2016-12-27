В сеть попало видео с давящими медведя в Якутии «Уралами»

Опубликована видеозапись, как в Якутии группа вахтовиков издевается над медведем. Водители «Урала» несколько раз переезжают животное, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на News.Ykt.Ru

На записи видно, что после того, как зверя переехал первый «Урал», медведь старается встать на лапы. Однако его прижимает к земле второй водитель «Урала». Животное еще пытается выбраться из-под колес, но один из вахтовиков бьет его железным прутом в голову, после чего медведь умирает.

Ролик также увидел министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев. Он дал поручение управлению охоты провести тщательное расследование и принять соответствующие меры.