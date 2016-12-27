Полиция не нашла укрывшегося в квартире мужчину, который ранил несколько человек

Полиция не может найти в доме мужчину, который ранил из ружья пять человек на западе Москвы. Сотрудники полиции и Росгвардии проверяют все квартиры и помещения жилого дома, в котором укрылся злоумышленник, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что стрелявший укрылся в одной из квартир дома 22 на Ельнинской улице и полиция пытается вести с ним переговоры. Была взломана дверь квартиры, в которой по предположениям, мог укрыться стрелявший, однако его там не оказалось. По предварительным данным, мужчина может быть местным жителем.

Сейчас сотрудники полиции и бойцы СОБРа Росгвардии проводят поквартирную проверку всего 9-этажного дома, осматриваются подвал и технический этаж здания. Сведений о том, что преступник до сих пор вооружен ружьем, из которого стрелял по людям, пока нет.