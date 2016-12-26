Опознана первая жертва авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем

Первая жертва авиакатастрофы Ту-154 была опознана в Москве. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

"В Москве, куда сегодня утром прибыл первый самолет с телами погибших при крушении самолета, начался процесс опознания. Опознана первая жертва катастрофы", - заявил собеседник агентства из медицинских кругов.

Однако имя жертвы не уточняется. В морге, как отметил собеседник, дежурят бригады психологов для оказания помощи родственникам жертв трагедии. Все тела, как сообщалось ранее, будут доставлены в 111- Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны РФ

25 декабря недалеко от Сочи потерпел крушение самолет министерства обороны Росси, на борту которого находился ансамбль имени Александрова. Артисты летели в Сирию, чтобы отметить новый год вместе с российскими военнослужащими на авиабазе Хмеймим. Кроме того, гуманитарный груз на борту разбившегося самолета сопровождала исполнительный директор фонда «Справедливая помощь», правозащитник и общественный деятель Елизавета Глинка, известная больше как доктор Лиза. Всего на борту лайнера находились 92 человека. Информация о выживших не поступала. 26 декабря в России объявлен днем траура.