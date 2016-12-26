Минобороны опровергло информацию, что на пассажирах Ту-154 были спасжилеты

На погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Черном море не было спасательных жилетов. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

В российском оборонном ведомстве информацию о жилетах на жертвах катастрофы назвали «постыдными инсинуациями» и подчеркнули, что она не соответствует действительности. Также в Минобороны подчеркнули, что все данные, предоставляемые министерством с места крушения лайнера, являются полными и объективными. На месте катастрофы работают 45 судов, пять вертолетов и беспилотники. В операции участвуют более 3,5 тысяч человек. На данный момент были найдены тела 11 человек и 154 фрагмента тел. Их доставляют в Москву для проведения экспертизы. Информацию о спасательных жилетах на жертвах авиакатастрофы ранее опубликовали ряд СМИ.

25 декабря недалеко от Сочи потерпел крушение самолет министерства обороны Росси, на борту которого находился ансамбль имени Александрова. Артисты летели в Сирию, чтобы отметить новый год вместе с российскими военнослужащими на авиабазе Хмеймим. Кроме того, гуманитарный груз на борту разбившегося самолета сопровождала исполнительный директор фонда «Справедливая помощь», правозащитник и общественный деятель Елизавета Глинка, известная больше как доктор Лиза. Всего на борту лайнера находились 92 человека. Информация о выживших не поступала.