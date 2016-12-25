В Сети появилось видео со странной "вспышкой" в небе во время крушения Ту-154

В Сети появилось видео, снятое уличной камерой видеонаблюдения во время катастрофы Ту-154 близ Сочи. На ролике отчетливо видна яркая вспышка в небе. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на социальные сети и видеоблог Youtube. Пользователи интернета активно обсуждают, что представляет собой странная вспышка.

Ранее эксперты сообщили, что самолет Минобороны мог взорваться в воздухе. Об этом, по мнению отдельных экспертов, может свидетельствовать большой радиус разлета обломков.

Однако затем источники СМИ в силовых структурах РФ заявили, что версия о теракте практически исключена, а обломки упавшего самолета Ту-154 разлетелись на большое расстояние после мощного удара о водную поверхность.

Напомним, сегодня неподалеку от Сочи разбился Ту-154 из летного отряда Минобороны. Катастрофа произошла около 5 утра. На борту лайнера находились военнослужащие, музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты Первого канала и телеканала «Звезда». Артисты летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Погибли 92 человека.