На борту Ту-154 находилась съемочная группа телеканала «Звезда»

Телеканал «Звезда» назвал имена журналистов, которые находились на борту разбившегося самолета Ту-154 минобороны России.По данным пресс-службы телеканала, это корреспондент «Звезды» Павел Обухов, оператор Александр Суранов, помощник оператора Валерий Ржевский, передают Рамблер/новости со ссылкой на телеканал.

О нахождении своих сотрудников на борту также заявили Первый канал и НТВ. По предварительным данным на борту лайнера находились сотрудники Первого -- корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов.Сообщается также о съемочной группе НТВ, в которой были корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов.Самолет Ту-154 пропал с радаров вскоре после вылета из Сочи в 05:40 мск.

Через несколько часов фрагменты корпуса самолета спасатели обнаружили в 1,5 км от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров. На борту по уточненным данным находились 92 человека: военнослужащие, музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты Первого канала и телеканала «Звезда». Артисты летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.