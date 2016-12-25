На борту Ту-154 находилась доктор Лиза

Имя Елизаветы Глинки, известной как доктор Лиза, есть в списке пассажиров, находившихся на борту разбившегося Ту-154. Доктор Лиза указана в списке как представитель Международной общественной организации «Справедливая помощь», передают Рамблер/новости со ссылкой на сайте Минобороны , где опубликован список.

Елизавета Глинка -- врач-реаниматолог, специалист в области паллиативной медицины, широко известная своей благотворительной деятельностью. С 2015 года она неоднократно бывала в Сирии с гуманитарными миссиями — организовывала доставку и распределение лекарств, медицинскую помощь гражданскому населению Сирии.

Самолет Ту-154 пропал с радаров вскоре после вылета из Сочи в 05:40 мск. Через несколько часов фрагменты корпуса самолета спасатели обнаружили в 1,5 км от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров. На борту по уточненным данным находились 92 человека: военнослужащие, музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты Первого канала и телеканала «Звезда». Артисты летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.