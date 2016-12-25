Обнаружены фрагменты Ту-154 в 1.5 км от берега, на глубине 50-70 метров

Спасатели обнаружили фрагменты корпуса самолета Ту-154 Минобороны России, направлявшегося в Сирию, в 1,5 км от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров, сообщили в военном ведомстве, передают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.

На месте падения самолета в Черном море найдено тело погибшего и документы журналистов Первого канала. По словам официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, тело поднято на борт спасательного судна.

«В 6 км от береговой линии Сочи найдено тело погибшего в результате катастрофы самолета Ту-154 Минобороны РФ», - сказал он.

Самолет Ту-154 пропал с радаров вскоре после вылета из Сочи в 05:40 мск. На его борту находились военнослужащие, музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты Первого канала и телеканала «Звезда». Артисты летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Всего в самолете был 91 человек -- 68 музыкантов, девять представителей СМИ, шесть военнослужащих и восемь членов экипажа.