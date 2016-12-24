Лужкова перевели из реанимации в обычную палату

В субботу Юрий Лужков будет переведен из реанимации в обычную палату. Его лечащий врач отметил положительную динамику в состоянии экс-мэра столицы. Он отметил, что Новый год Лужков, вероятнее всего, встретит дома в кругу семьи, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс»

Лужков был госпитализирован накануне вечером. Как сообщалось, он почувствовал себя плохо во время деловой встречи в МГУ , так как был простужен после перелета. Ему оказали необходимую помощь, после чего он был госпитализирован.

По информации «Интерфакса», у Лужкова резко упало давление и остановилось дыхание, он потерял сознание. Однако прибывшие врачи смогли его реанимировать. Сообщалось, что бывший мэр пережил клиническую смерть.

Однако позже он сам опроверг эту информацию, сообщив, что причиной госпитализации стало воспаление легких.