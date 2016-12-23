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В Ливии захватили пассажирский самолет
Неизвестные захватили в Ливии выполнявший внутренний рейс самолет Airbus A320, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на твиттер премьер-министра Мальты Джозефа Муската.
Самолет приземлился на Мальте, сообщает Times of Malta. Преступники угрожают взорвать самолет.
По данным Times of Malta, угонщик назвал себя сторонником Муаммара Каддафи, он готов отпустить заложников, если будут выполнены его требования.
На борту находятся 118 пассажиров.
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