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Путин прокомментировал убийство российского посла
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство посла РФ в Турции было покушением на отношения двух стран, сообщают Рамблер/новости.
«Это было покушение на Россию, покушение на российско-турецкие отношения. Я скептически относился к тезису, что тогда наш самолет был сбит в Турции без воли высшего турецкого руководства… Но теперь мне кажется все возможно. Помешает ли это развитию российско-турецких отношений? Нет, не помешает», - сказал Путин, отвечая на вопрос турецкого журналиста в ходе своей ежегодной пресс-конференции.
Глава государства отметил, что в правительственные структуры Турции и в армию могли проникнуть некие силы, хотевшие рассорить Анкару и Москву.
Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря на фотовыставке в Анкаре. Карлов произносил речь с трибуны, когда 22-летний бывший полицейский Алтынташ выстрелил ему в спину. После этого убийца начал кричать «Аллах акбар», а также пригрозил местью за Алеппо и Сирию. Террориста застрелили сотрудники турецких спецслужб.
Позже у него дома и в гостинице, где Алтынташ жил в последние дни, нашли книги о террористической группировке «Аль- Каида» (запрещена в РФ) и организации ФЕТО, связанной с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого власти Турции считают вдохновителем недавней попытки госпереворота. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Алтынташ был членом ФЕТО.
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