Путин прокомментировал убийство российского посла

Президент России Владимир Путин заявил, что убийство посла РФ в Турции было покушением на отношения двух стран, сообщают Рамблер/новости.

«Это было покушение на Россию, покушение на российско-турецкие отношения. Я скептически относился к тезису, что тогда наш самолет был сбит в Турции без воли высшего турецкого руководства… Но теперь мне кажется все возможно. Помешает ли это развитию российско-турецких отношений? Нет, не помешает», - сказал Путин, отвечая на вопрос турецкого журналиста в ходе своей ежегодной пресс-конференции.

Глава государства отметил, что в правительственные структуры Турции и в армию могли проникнуть некие силы, хотевшие рассорить Анкару и Москву.