СМИ: В Милане убит предполагаемый берлинский террорист

Подозреваемый в совершении теракта в Берлине Анис Амри застрелен в Милане, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Reuters

По данным СМИ, в ночь с 22 на 23 декабря около одной из железнодорожных станций в Милане произошла перестрелка. Сообщается, что молодой человек ранил одного из полицейских в плечо. Во время перестрелки он кричал «Аллах акбар».

Отмечается, что в ближайшее время министр внутренних дел Италии Марко Миннити проведет экстренную пресс-конференцию.

19 декабря грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в центре Берлина. Сообщалось, что 12 человек погибли, около 50 - получили ранения.

Позже запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя всю ответственность за теракт.

В кабине грузовика под водительским сидением полицейские нашли личные документы Амри.