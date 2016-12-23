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СМИ: В Милане убит предполагаемый берлинский террорист
Подозреваемый в совершении теракта в Берлине Анис Амри застрелен в Милане, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Reuters.
По данным СМИ, в ночь с 22 на 23 декабря около одной из железнодорожных станций в Милане произошла перестрелка. Сообщается, что молодой человек ранил одного из полицейских в плечо. Во время перестрелки он кричал «Аллах акбар».
Отмечается, что в ближайшее время министр внутренних дел Италии Марко Миннити проведет экстренную пресс-конференцию.
19 декабря грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в центре Берлина. Сообщалось, что 12 человек погибли, около 50 - получили ранения.
Позже запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя всю ответственность за теракт.
В кабине грузовика под водительским сидением полицейские нашли личные документы Амри.
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