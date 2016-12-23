Сергей Лазарев 2,5 года скрывал сына

У певца Сергея Лазарева есть сын, которого он скрывал более двух лет. Фотографии артиста вместе с ребенком опубликовал Life , сообщают Рамблер /новости.

Сына Лазарева зовут Никита. Имя его матери не сообщается.

Артиста сфотографировали с ребенком во время посещения одного из храмов в Москве. На снимках, которые публикует Life, рядом с Сергеем — его мама и маленький мальчик, который держит певца за руку. Лазарев играет с малышом и усаживает его в свое авто.

В беседе с изданием Лазарев подтвердил, что является отцом, но от остальных комментариев отказался.