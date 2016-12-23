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Сергей Лазарев 2,5 года скрывал сына
У певца Сергея Лазарева есть сын, которого он скрывал более двух лет. Фотографии артиста вместе с ребенком опубликовал Life, сообщают Рамблер /новости.
Сына Лазарева зовут Никита. Имя его матери не сообщается.
Артиста сфотографировали с ребенком во время посещения одного из храмов в Москве. На снимках, которые публикует Life, рядом с Сергеем — его мама и маленький мальчик, который держит певца за руку. Лазарев играет с малышом и усаживает его в свое авто.
В беседе с изданием Лазарев подтвердил, что является отцом, но от остальных комментариев отказался.
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