В сети удивились поведению очевидцев взрыва на «Коломенской»

Twitter. В интернете обсуждают реакцию людей в автомобиле, с видеорегистратора которого удалось заснять момент взрыва на станции метро «Коломенская». Водитель машины и пассажиры реагируют на инцидент с полным безразличием. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт блогера Артема Лоскутова

взрыв на коломенской и поразительная реакция людей в машине pic.twitter.com/HK85DZkwJs — артём лоскутов (@kissmyba) 22 декабря 2016 г.

На ролике видно, как спустя 20 секунд после взрыва, женщина невозмутимым, по мнению пользователей соцсети, голосом за кадром произносит фразу «Это был взрыв, Коль». Также комментаторы отметили, что на видео ребенок «скупо поинтересовался, что происходит».

«Поразила реакция водителя — ни звука. Он немой или уже привык к подобному?», «У наших даже пролетающий метеорит не вызвал эмоций, а тут взрыв какой-то», — отметили в комментариях пользователи Twitter.

Однако некоторые юзеры отметили, что подобное безразличие – «обычная реакция в экстремальных ситуациях», так как «люди часто в первые минуты просто не врубаются, что именно произошло».

Утром 22 декабря в переходе станции метро «Коломенская» в Москве взорвался газовый баллон. В результате взрыва травмы различной тяжести получили шесть человек. В момент происшествия переход был закрыт на ремонтные работы.