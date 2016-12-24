МИД России обвинил Польшу в демонстративном цинизме

МИД России расценил как «очередной акт демонстративного цинизма» решение администрации города Ланьцут в Польше демонтировать Памятник благодарности советским воинам. От памятника, как отмечается, решили отказаться «явочным порядком», никаких консультаций с российской стороной не проводилось.

«Нам и всему цивилизованному сообществу показывают, как в Польше относятся к трагическим страницам недавней истории, когда народам Европы ценой огромных жертв и усилий удалось отстоять свою свободу и независимость, — напоминает МИД России , передают Рамблер/новости.

Как сообщает ведомство, только в этом году подобная участь постигла в Польше семь памятников советским воинам, на советских мемориальных объектах было зафиксировано 15 актов вандализма, девять из них — на кладбищах.

В заявлении также говорится о том, что России известно о готовящихся поправках к польскому законодательству, запрещающему «пропаганду коммунизма или другого тоталитарного строя». «Их принятие откроет путь к массовому истреблению советских/российских памятников в Польше. Хотим решительно предостеречь польскую сторону от такого необдуманного шага во избежание дополнительных осложнений в наших и без того непростых двусторонних отношениях», -- отмечают в МИД.