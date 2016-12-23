Собянин уволил главу Коптево за «таланты фотографа»

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу района Коптево Михаила Юзбашяна. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на твиттер главы города.

Причиной увольнения, по словам Собянина, стала некачественная работа и подтасовка ответов на портале «Наш город», где москвичи рассказывают о различных проблемах столицы.

«Уволил главу района Коптево за некачественную работу, подтасовку ответов на портале «Наш город». Таланты фотографа будет применять в другом месте», - написал мэр.

Увольнение Юзбашяна стало не первым случаем, когда мэр увольняет главу управы за «таланты фотографа», применяемые на портале «Наш город». В 2014 году из-за фотошопа лишился места глава управы Пресненского района столицы Александр Тарасов. Тогда стало известно, что жителям района, попросившим разместить на своем доме табличку с адресом, ее «нарисовали» в отчете с помощью фоторедактора. Для чего применил фотошоп Юзбашян, Собянин не уточнил.