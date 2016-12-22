Беспрецедентная наглость: Кадыров жестко отреагировал на статью о Карлове

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал статью газеты New York Daily News, в которой убитого российского дипломата Андрея Карлова сравнивают с послом Третьего рейха. Кадыров отметил, что это «беспрецедентная наглость» и «публичная поддержка терроризма», сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Instagram чеченского лидера.

По его словам, американская газета оправдывает и приветствует убийство Андрея Карлова, а также «героизирует его убийцу».

«И после этого ни автор пасквиля Герш Кунтцман, ни редактор газеты не чувствуют себя виноватыми. Это беспрецедентная наглость, отсутствие малейших признаков сострадания человеческому горю, публичная поддержка терроризма. Мусульмане России и всего мира с возмущением говорят о коварном убийстве Андрея Карлова, а те, кто прямо или косвенно поддержали убийцу, не только не имеют никакого отношения к исламу, а являются его злейшими врагами!» - написал Кадыров.

Накануне газета New York Daily News опубликовала статью Герша Кунтцмана, который написал, что убийство российского посла в Турции Андрея Карлова было «возмездием за преступления Владимира Путина». По его словам, Карлов был «воплощением» политики, в рамках которой «сбрасывались бомбы, убивающие детей», «истребители разрушали целый город». Кунтцман отметил, что теперь «правосудие свершилось» и сравнил убийство Карлова со смертью немецкого дипломата Эрнста фом Рата, которого в Париже застрелил еврейский студент в 1938 году.

В МИД России заявили, что ведомство направит New York Daily News письмо с требованиями извиниться за статью. Сам Кунтцман отказался извиняться.

Ранее в Турции был застрелен российский посол Андрей Карлов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, квалифицировав убийство посла как акт международного терроризма.