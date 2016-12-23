Устроившего гонки в аэропорту Казани водителя арестовали на 15 суток

Суд арестовал на 15 суток водителя ВАЗ-2115, устроившего гонки в аэропорту Казани, за административное правонарушение, связанное с наркотиками. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

Источник агентства в правоохранительных органах заявил, что речь идет о хранении и перевозке наркотиков. В машине задержанного нашли небольшое количество марихуаны, уточнил собеседник РИА Новости.

Вечером в среду, 21 декабря, 40-летний житель города Набережные Челны, уходя от преследования полиции, заехал в помещение одного из терминалов международного аэропорта. Разбив стеклянную стену терминала, он выехал из здания на привокзальную площадь, где его задержали полицейские.

По данным издания "Вечерняя Казань" , гонки устроил Руслан Нуртдинов — в прошлом полицейский, а именно, бывший следователь Боровецкого отдела УВД Набережных Челнов, который уволился из правоохранительных органов в 2000 году, на пятом году службы. Сейчас Нуртдинов занят в частном охранном бизнесе.

В местной прокуратуре заявили, что сотрудники полиции во время задержания получили различные травмы. Против мужчины возбудили два уголовных – о применении насилия к представителям власти и об умышленном повреждении чужого имущества. По предварительным подсчетам, аэропорту Казани был причинен ущерб более чем в 6 миллионов рублей.