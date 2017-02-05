Далее:
Главное сейчас
РИА Новости

Трамп подтвердил, что уважает Путина, но не знает, поладят ли они

Президент США заявил, что уважает президента РФ Владимира Путина, но не знает, поладят ли они друг с другом.
"Президент Трамп заявил, что уважает Путина, но это вовсе не значит, что они поладят", — сообщил в субботу телеканал Fox News, анонсируя на своем сайте интервью главы государства, которое выйдет в ближайшие дни.
"Я думаю, будет лучше, если мы поладим с Россией, чем если не поладим. И если Россия поможет нам в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в ряде стран, в том числе в США и РФ), что является ключевым сражением, и с исламским терроризмом по всему миру — это хорошо. Поладим ли мы? Понятия не имею", — сказал Трамп.
Еще 79 источников
Видео Политика
Исламское государство
Владимир Путин
Оставить комментарий

РИА Новости: последние новости