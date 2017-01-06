В Москве в ближайшие дни ожидается похолодание до минус 33 градусов

Сильные морозы ждут столичный регион в ближайшие дни, температура может опуститься до минус 33 градусов, сообщили в пятницу РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"В Рождество инициативу в атмосфере столичного региона перехватит антициклон… Предстоящей ночью в городе —24… —26 градусов, по области —22… —27 градусов, местами до —31 градуса. Днем завтра в столице —22… —24 градуса, по области от —20 до —25 градусов и без осадков", — сказал специалист центра.

Как отметили в погодном центре, воскресенье станет самым морозным днем на этой неделе, с температурным режимом на 13 градусов ниже климатической нормы. В столичном регионе обойдется без осадков, минимальная температура в ночь —26… —28 градусов, по области на юге —22… —27 градусов, на севере до —33 градусов. Днем в городе —21… —23 градуса, по области —18… —24 градуса, но местами на севере — до —25 градусов.

"В понедельник характер метеоусловий существенно не изменится, но немного потеплеет и также обойдется без осадков. В ночь с воскресенья на понедельник в столице —27… —29 градусов. Днем при переменной облачности без осадков и —18… —20 градусов", — отметили в "Фобосе".