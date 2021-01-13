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Рывшийся в ноутбуке Пелоси во время штурма Капитолия найден мертвым 

Lenta.ru и ещё 4 2 часа назад
Рывшийся в ноутбуке Пелоси во время штурма Капитолия найден мертвым
Фото: Linkedin
Сторонник американского президента Дональда Трампа, рывшийся в ноутбуке спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время штурма Капитолия, был найден мертвым в своем доме. Об этом пишет The Sun.
Тело 53-летнего Кристофера Стэнтона Джорджии (Christopher Stanton Georgia) нашла его жена в подвале их дома в городе Альфарета. Она тут же позвонила в полицию и рассказала, что видит «очень много крови».
Причина смерти мужчины пока не подтверждена, полицейские занимаются расследованием произошедшего. Отмечается, что в доме Джорджии нашли две полуавтоматические винтовки. Соседи описали умершего как доброго и вежливого человека.
The Sun отмечает, что участнику штурма Капитолия 6 января позже предъявили обвинения. Ему грозило максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до 180 дней и/или штраф в размере тысячи долларов.
Штурм здания Капитолия в США произошел во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.
Демпартия США обвинила нынешнего лидера страны в произошедшем. В связи с этим палата представителей Конгресса США опубликовала резолюцию об импичменте и отстранении президента от должности.
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США , Происшествия , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Конгресс США
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