Что ждет Илларионова после поста о заговоре на выборах в США.

Когда пару дней назад приятель переслал мне по еще не запрещенному WhatsApp публикацию Андрея Илларионова, я сначала не поверил своим глазам, а потом ответил: «Его выгонят с работы и из Вашингтона». Из 20 пунктов его манифеста, озаглавленного как «Поджог рейхстага — 2021», а именно так он называет штурм Капитолия 6 января, следует, что он пошел, как говорили в СССР, против «линии партии». А партия сейчас в Америке одна. Не столько Демократическая, сколько «антитрамповская». А кто не с ней — тот фактически враг народа.
Илларионов пишет: «Происходящее в течение последних месяцев в США с каждым днем все более напоминает то, что происходило в Германии ровно 88 лет тому назад… А так называемый штурм Капитолия 6 января 2021 года все более приобретает характерные черты поджога германского Рейхстага 27 февраля 1933 года».
По его мнению, победитель выборов 3 ноября не выявлен, а 40% общего числа избирателей признают выборы нечестными. Судебная система не смогла сказать своего слова, как и политическая система в целом. Заседание конгресса, на котором могла быть создана комиссия по проверке качества голосования в спорных штатах, было сорвано как раз беспорядками 6 января. Илларионов считает это не случайностью, а заранее спланированной руководством Демпартии «ловушкой». Он апеллирует к отцам-основателям США: мол, если правовая и политическая системы не способны ответить на общественные вызовы, то у граждан остается право на петицию, на демонстрацию и на протест, каковое и было реализовано 6 января, и ни одна буква конституции не была нарушена.
Словно издеваясь над «антитрампистами», он приводит аналогичные случаи захвата здания парламента протестантами против официальных результатов выборов: в Югославии и Грузии, в Киргизии и Молдавии. А вот отказы властей расследовать факты фальсификации оспариваемых результатов голосования, пишет он, были в таких странах, как Белоруссия, Иран, Азербайджан, Венесуэла, Казахстан и, наконец, Россия. То есть он поставил Америку в один ряд с теми странами, с которыми она предпочитает разговаривать о демократии разве что «через губу» и нравоучительно. Что политическим истеблишментом не может быть воспринято иначе как плевок в самую его элитарную душу.
Ну и чтобы окончательно вбить гвоздь в гроб своих отношений с этим истеблишментом, Илларионов как настоящий экономист приводит статистику роста убийств и насильственных преступлений в США под воздействием движения типа Black Lives Matter и ему подобных и последовавшего затем разгрома полиции на местах и лишения ее финансирования. Уровень убийств по сравнению с летом и осенью 2019 года увеличился на 42%. И все это, делает вывод Илларионов, происходит во имя «реализации неоднократно провозглашенных Байденом, Харрис и BLM программ радикального социализма, черного расизма, зеленого тоталитаризма».
Это называется «хлопнуть дверью». Мало сомнений, что его уволят. А еще надо заметить, что мастерство — в данном случае мастерство оппозиционера — не пропьешь. Настоящий русский оппозиционер-интеллигент всегда найдет, где и когда зарезать «правду-матку». Даже если он перед этим и примет для храбрости. И воскликнет: «А принципы мне куда девать?»
Можно, конечно, сравнить поступок Илларионова с проделками акциониста Павленского, который, помнится, прибивал гениталии к брусчатке Красной площади, а потом поджег дверь ФСБ на Лубянке, за что отделался штрафом в полмиллиона. Когда затем он оказался в демократической Франции, то от своих принципов не отказался. В позапрошлом году был осужден на три года за поджог офиса Банка Франции, из которых отсидел лишь два.
Поступок Илларионова, похоже, из серии «не могу молчать». Может, его наконец стошнило от американского политического лицемерия. Может, он просто понял, что в той Америке, которую собираются строить Джо Байден и Камала Харрис, ему в качестве старшего научного сотрудника хоть бы и либертарианского Института Катона делать больше нечего. Как писал поэт: «И скучно и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды…»