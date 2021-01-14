Что ждет Илларионова после поста о заговоре на выборах в США.

По его мнению, победитель выборов 3 ноября не выявлен, а 40% общего числа избирателей признают выборы нечестными. Судебная система не смогла сказать своего слова, как и политическая система в целом. Заседание конгресса, на котором могла быть создана комиссия по проверке качества голосования в спорных штатах, было сорвано как раз беспорядками 6 января. Илларионов считает это не случайностью, а заранее спланированной руководством Демпартии «ловушкой». Он апеллирует к отцам-основателям США: мол, если правовая и политическая системы не способны ответить на общественные вызовы, то у граждан остается право на петицию, на демонстрацию и на протест, каковое и было реализовано 6 января, и ни одна буква конституции не была нарушена.