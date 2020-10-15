Помпео пригрозил Китаю расплатой за коронавирус

Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что Китай до сих пор не предоставил США достаточной информации о возникновении коронавируса, Пекину придется за это "расплачиваться". Об этом он заявил в четверг в интервью радиостанции KTAR в Финиксе (штат Аризона).
"Китайцы приняли целый ряд опасных решений в том, что касается зародившегося в Ухане коронавируса, — заявил он. — Они знали, что у них возникла проблема, они понимали, что они должны были закрыть доступ в Ухань, но они разрешали поездки за рубеж. И они не позволили нам выяснить, что является истинным источником вируса с тем, чтобы мы могли отреагировать на него в режиме реального времени".
По словам Помпео, "всему миру следует задуматься об этом, а Коммунистической партии Китая придется за это расплачиваться".