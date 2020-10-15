Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Помпео заявил, что Китаю придется расплачиваться за отсутствие информации о коронавирусе 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Помпео пригрозил Китаю расплатой за коронавирус
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что Китай до сих пор не предоставил США достаточной информации о возникновении коронавируса, Пекину придется за это "расплачиваться". Об этом он заявил в четверг в интервью радиостанции KTAR в Финиксе (штат Аризона).

"Китайцы приняли целый ряд опасных решений в том, что касается зародившегося в Ухане коронавируса, — заявил он. — Они знали, что у них возникла проблема, они понимали, что они должны были закрыть доступ в Ухань, но они разрешали поездки за рубеж. И они не позволили нам выяснить, что является истинным источником вируса с тем, чтобы мы могли отреагировать на него в режиме реального времени".

По словам Помпео, "всему миру следует задуматься об этом, а Коммунистической партии Китая придется за это расплачиваться".
ТАСС: последние новости
CNN: главный инфекционист США считает, что Трамп больше не заразен CNN: главный инфекционист США считает, что Трамп больше не заразен Помпео: избрание РФ, КНР и Кубы в СПЧ ООН подтверждает правильность решения США Помпео: избрание РФ, КНР и Кубы в СПЧ ООН подтверждает правильность решения США Байден считает, что голосование во Флориде определит победителя выборов в США Байден считает, что голосование во Флориде определит победителя выборов в США
США , Азия , В мире , Майкл Помпео , Китай , Финикс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российскую студентку в борделе за 100 тысяч
Российскую студентку в борделе за 100 тысяч
«Путин не простит»: чем грозит Берлину антироссийский крен
«Путин не простит»: чем грозит Берлину антироссийский крен
Новый премьер Киргизии высказался о авиабазе РФ
Новый премьер Киргизии высказался о авиабазе РФ
Что стало со звездой эстрады 90-х Витасом
Что стало со звездой эстрады 90-х Витасом
Видео
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
01:20
Террористы хотели взорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде
Происшествия
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
00:15
Суд наказал оскорблявшую детей в приюте соцработницу
Происшествия
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
00:24
Убийца школьницы в Домодедове показал, где спрятал ее тело
Происшествия Криминал
Толкающие сломанный автобус пассажиры попали на видео
00:20
Толкающие сломанный автобус пассажиры попали на видео
Происшествия
Антимасочницу силой вывели из зрительного зала в театре
00:46
Антимасочницу силой вывели из зрительного зала в театре
Происшествия
Опубликовано видео строительства БАМ-2
11:53
Опубликовано видео строительства БАМ-2
В мире
Появилось видео взрыва бомбы времен ВОВ в Польше
00:29
Появилось видео взрыва бомбы времен ВОВ в Польше
В мире
Опубликовано видео манипуляций с презентации Apple
05:00
Опубликовано видео манипуляций с презентации Apple
В мире
Появилось видео подробностей дела Картрайта
01:49
Появилось видео подробностей дела Картрайта
Происшествия
Девушка умерла через несколько дней после свадьбы
01:05
Девушка умерла через несколько дней после свадьбы
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение