Украина тянет Байдена на дно

Компромат на Джо Байдена и его сына опубликовал нью-йоркский таблоид The New York Post. Публикация содержит переписку Хантера с советником совета директоров Burisma Вадимом Пожарским , датированную 2015 годом. В это время Хантер Байден сам входил в совет директоров компании. В одном электронном письме Пожарский благодарит его за организацию личной встречи с отцом, тогдашним вице-президентом США Джо Байденом. В другом — просит использовать своё влияние, чтобы защитить компанию от преследований со стороны украинского руководства.

Сторонники Трампа обвиняют Джо Байдена в том, что в бытность вице-президентом он надавил на президента Украины Петра Порошенко с тем, чтобы он уволил генпрокурора Виктора Шокина. Опальный генпрокурор же собирался открыть расследование против Burisma, в которой в то время работал Байден-младший. Бывший вице-президент от обвинений открещивался и говорил, что никогда не обсуждал с сыном его работу на украинскую компанию. Компромат, опубликованный в The New York Post, свидетельствует о том, что он не только обсуждал Burisma с сыном, но и встречался с представителями фирмы.

The New York Post утверждает, что получила переписку Хантера Байдена с жёсткого диска его личного ноутбука. Несколько лет назад владелец девайса оставил его в пункте ремонта в Делавэре, но так и не забрал. После того как хозяин мастерской не смог дозвониться до него, он сдал ноутбук федеральным властям, но до этого скопировал все данные на жёстком диске. После этого владелец пункта ремонта якобы передал их личному адвокату Трампа Рудольфу Джулиани , который, в свою очередь, слил их The New York Post.