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Стали известны результаты новых тестов Трампа на COVID-19 

РИА Новости и ещё 13 59 минут назад
Обнародованы результаты новых тестов Трампа на COVID-19
Фото: © REUTERS / Erin Scott
Лечащий врач Трампа Шон Конли сообщил, что результаты тестов на коронавирус президента США Дональда Трампа последние несколько дней были отрицательными.

"В ответ на ваш запрос относительно недавних тестов президента на COVID-19, я могу сообщить, что в течение нескольких дней подряд результаты тестов отрицательные" — говорится в сообщении врача на имя пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани.

Первый отрицательный тест Трамп сдал утром 10 октября. Вечером того же дня его лечащий врач Шон Конли заявил, что глава США больше не заразен.
Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус в ночь на 2 октября. Из предосторожности он был госпитализирован на несколько дней, но с понедельника находится в Белом доме.
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США , В мире , Каминг-аут , Коронавирус , COVID-19 , Дональд Трамп , Шон Конли , Администрация США
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