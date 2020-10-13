Обнародованы результаты новых тестов Трампа на COVID-19

"В ответ на ваш запрос относительно недавних тестов президента на COVID-19, я могу сообщить, что в течение нескольких дней подряд результаты тестов отрицательные" — говорится в сообщении врача на имя пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани.

Первый отрицательный тест Трамп сдал утром 10 октября. Вечером того же дня его лечащий врач Шон Конли заявил, что глава США больше не заразен.

Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус в ночь на 2 октября. Из предосторожности он был госпитализирован на несколько дней, но с понедельника находится в Белом доме.