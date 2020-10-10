Как Пентагон намерен использовать 5G в военных целях

Минобороны США объявили о выделении $600 млн на исследования и тестирование технологий 5G, которые будут проводиться на пяти военных испытательных полигонах Соединённых Штатов. По мнению Пентагона, это будут «крупнейшие в мире полномасштабные испытания двойного применения технологий 5G». Проекты будут включать в себя тестирование средств дополненной/виртуальной реальности и «умных складов», а также оценку использования 5G-технологий «для повышения качества децентрализованного управления». Однако эксперты скептически относятся к идее того, что США удастся эффективно реализовать эти планы. По словам аналитиков, в этой сфере американцы серьёзно отстают.

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Пентагон объявил о выделении $600 млн на исследования и тестирование технологий 5G, которые будут проводиться на пяти американских военных испытательных полигонах.

«Сегодня министерство обороны объявило о выделении $600 млн на исследования и тестирование технологий 5G на пяти американских военных испытательных полигонах, что станет крупнейшими в мире полномасштабными испытаниями двойного применения технологий 5G», — говорится в сообщении оборонного ведомства США.

Как уточнили в Пентагоне, подобные мероприятия будут проводиться на военных базах Неллис ( штат Невада ), Хилл (штат Юта), Льюис — Маккорд (штат Вашингтон), базе ВМС в Сан-Диего (штат Калифорния), а также базе снабжения Корпуса морской пехоты в Олбани (штат Джорджия).

«На каждом объекте для совершенствования 5G-возможностей Минобороны будут сотрудничать военные службы, отраслевые лидеры и научные специалисты. Проекты будут включать в себя тестирование средств дополненной/виртуальной реальности на основе 5G для планирования заданий и подготовки, тестирование «умных складов» на основе 5G и оценку использования 5G-технологий для повышения качества децентрализованного управления», — сообщили в американском Минобороны.

В частности, на военной базе Неллис 5G-сеть будет использоваться «для разукрупнения существующих систем управления войсками и придания им большей гибкости в условиях манёвренного боя», указывают в оборонном ведомстве Соединённых Штатов.

По мнению Пентагона, он находится на «передовой испытания и исследования самых современных технологий 5G, что укрепит боевые возможности США, а также их экономическую конкурентоспособность в этой важнейшей области».

«Важно отметить, что сегодняшнее заявление демонстрирует серьёзность стремления Минобороны США исследовать перспективный инструментарий и средства двойного применения, которые могут быть разработаны на основе сетей следующих поколений», — цитирует пресс-служба Пентагона исполняющего обязанности замминистра обороны по НИОКР Майкла Крациоса.

При этом в сообщении указывается, что цель данного проекта — «в краткие сроки создать масштабируемую, устойчивую и надёжную 5G-сеть как лабораторию для экспериментов с возможностями дополненной/виртуальной реальности на основе 5G для планирования заданий, дистанционной подготовки и оперативного использования».

«Усилия Минобороны США сосредоточены на крупномасштабных экспериментах и прототипировании в области 5G-технологий двойного назначения, которые позволят повышать скорость и сокращать время реагирования, соединять значительно больше беспроводных устройств, чем используемые сейчас беспроводные технологии, и дадут вооружённым силам США возможность для технологического скачка», — говорится в сообщении Пентагона.

Отмечается также, что выделение $600 млн — это только «первый транш грантов на исследования и тестирование технологий 5G».

В поисках 5G

Напомним, в сентябре Пентагон заявил, что хочет задействовать технологию 5G в сфере безопасности и объявил тендер на поиск инновационных решений этой задачи.

Согласно пресс-релизу Минобороны США, главная цель ведомства в данном случае — «анализ инновационных решений и технологий для обеспечения совместного использования радиочастотного спектра Министерства обороны с тем, чтобы ускорить процесс распределения диапазона частот и развёртывание сетей 5G». Это нужно, как отметили в Пентагоне, «для целей подготовки, поддержания боеготовности и сохранения поражающей способности» ВС США.

«Полученная информация может помочь всей стране и позволит на долгие годы сделать США мировым лидером в области технологий 5G», — сообщила глава информационного департамента Пентагона Дана Дизи.

В Минобороны США также хотят, чтобы специалисты нашли «лучшие методы для обеспечения совместного использования диапазона представителями вооружённых сил и гражданскими лицами».

Ранее, в мае, ведомство сообщало, что начинает создавать собственный прототип мобильной связи пятого поколения (5G) на авиабазе Неллис. Тогда предполагалось, что данную систему введут в эксплуатацию к январю 2021 года. Говорилось также, что «технология 5G имеет особо важное значение для сохранения военных и экономических преимуществ Америки».

По информации Минобороны Соединённых Штатов, на военной базе планируется установка передвижных вышек сотовой связи, демонтировать которые можно будет менее чем за час. Уточнялось также, что при тестировании будут задействованы мобильные операционные центры. При этом доступ к сети будут иметь только пользователи, принимающие непосредственное участие в мероприятии.

«Упустили ситуацию»

Как отметил в беседе с RT военный эксперт Иван Коновалов , все последние действия Пентагона в сфере военного применения 5G говорят о том, что «США пытаются быть первыми в области коммуникаций, связи и интернета».

«При этом риторика военного руководства нацелена на то, чтобы продемонстрировать удерживание видимого в их понимании первенства. Однако на самом деле американская сторона давно упустила ситуацию и теперь стремится как-то вернуть себе лидерство», — заявил аналитик.

Как уточнил политолог Александр Асафов, Соединённые Штаты очень далеки от Китая в сфере разработки технологий 5G.

«Именно КНР обладает этими технологиями. Однако США намеренно не хотят это признавать и стремятся создать хорошую маркетинговую обложку продукта, который пока не существует в Соединённых Штатах, найти поставщиков и разработать технологию. При этом основная задача — продемонстрировать, что есть якобы правильный американский 5G, который стоит на защите ценностей Америки в руках военных, в отличие от враждебного и шпионского китайского», — сказал эксперт в беседе с RT.

Однако, «несмотря на демонизацию китайской технологии 5G со стороны американского руководства, именно её, вероятнее всего, они и будут использовать в конечном итоге», считает Асафов.

«США не могут игнорировать тенденции по внедрению 5G в разные сферы человеческой жизни. Несмотря на то, что преимущественно Китай владеет этой технологией, американской стороне придётся её использовать, поскольку это новые стандарты связи, на основе которых уже выпускается новая техника. Пентагон между тем будет пытаться скопировать и повторить китайские успехи», — спрогнозировал аналитик.

Напомним, китайская сторона ускорила развитие 5G-продаж во втором квартале 2020 года. Согласно отчету исследовательской компании Counterpoint, за этот период на Китай пришлось 72% мировых доходов от продажи мобильных телефонов с технологией 5G. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

По мнению Коновалова, США не смогут добиться превосходства в этой области в том числе и потому, что «американская политическая элита имеет скудные представления о происходящих в мире процессах».

«США теряют роль мирового гегемона, соответственно, то же самое происходит и в киберпространстве, которое отражает этот мир, и лидерство Соединённых Штатов сходит на нет. Однако Пентагон не перестаёт тешить себя иллюзиями, что сможет наверстать упущенное. Начиная с освоения Дикого Запада, американцы либо покупали потенциального противника, либо убивали его. Но поскольку мир изменился, США приходится придумывать новые способы и методы, с помощью которых они могли бы быть впереди», — констатировал эксперт.

При этом Коновалов полагает, что действия Пентагона по внедрению 5G в военную сферу предпринимаются, в том числе, «чтобы заработать деньги».

«Американские военные хотят получать зарплаты, пенсии, ежеквартальные премии. Они могут вложить ещё больше средств, чтобы внедрить инновации, связанные с 5G, усложнить свою систему управления, например, различными спутниковыми группировками. Но решительного перевеса им это не даст ни на одном направлении», — считает аналитик.

Как отметил Асафов, $600 млн на разработку технологий 5G для Пентагона — «это скромные средства».

«Но их хватит, чтобы продемонстрировать намерения Вашингтона вкладываться в соответствующие проекты, развивать их», — пояснил эксперт.

При этом Асафов полагает, что дата введения в эксплуатацию прототипа мобильной связи пятого поколения (5G) — январь 2021 года, обозначенная Пентагоном, «является скорее произвольной».