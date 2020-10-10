США выдвинули требование для продления ДСНВ

В качестве условия для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) администрация США предложила России договориться не увеличивать общее число имеющихся ядерных боеголовок, сообщили источники The Wall Street Journal.

«По предложению администрации [США], обе стороны должны сообщить [другой стороне соглашения], сколько [ядерных] боеголовок установлено на [стратегических] носителях любой дальности и [сколько] находятся в хранилищах, а также обещать не увеличивать это число», — приводит текст статьи ТАСС.

Как отмечается в материале, «чтобы побудить российскую сторону согласиться, данная заморозка [арсеналов] будет сочетаться с продлением Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)». В публикации констатируется, что срок, на который может быть продлен ДСНВ, «остается предметом обсуждения». «Согласно плану администрации, заморозка числа боеголовок и продление ДСНВ будет осуществлено на одинаковый период времени», — отмечает издание.

По сведениям источников издания, Соединенные Штаты рассчитывают «в течение следующих двух с половиной недель договориться [с Россией] о рамочном соглашении». При этом американская сторона может ужесточить условия сделки, если она не будет заключена к 3 ноября. В этом случае Вашингтон, в частности, может настаивать на том, чтобы новые договоренности включали ограничения, касающиеся перспективного российского стратегического ракетного комплекса «Сармат», говорится в статье.

Источники издания отмечают, что «ускоренное проведение дискуссий о контроле над вооружениями является частью более широкой стратегии Белого дома, направленной на то, чтобы представить в положительном свете достижения в сфере внешней политики перед выборами [американского] президента». По мнению авторов статьи, президент США Дональд Трамп сможет представить договоренность с Россией в качестве «достижения в сфере дипломатии в последние недели его предвыборной кампании».

Накануне появились сведения, что Москва и Вашингтон на переговорах смогли достичь «принципиальных договоренностей» по контролю над ядерными вооружениями.

Напомним, 22 сентября президент России Владимир Путин в ходе выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал оперативно решить вопрос с продлением ДСНВ, действие которого истекает в феврале 2021 года.