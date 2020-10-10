Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

США потребовали заморозить число ядерных боеголовок для продления ДСНВ 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 27 минут назад
США выдвинули требование для продления ДСНВ
Фото: ТАСС
В качестве условия для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) администрация США предложила России договориться не увеличивать общее число имеющихся ядерных боеголовок, сообщили источники The Wall Street Journal.

«По предложению администрации [США], обе стороны должны сообщить [другой стороне соглашения], сколько [ядерных] боеголовок установлено на [стратегических] носителях любой дальности и [сколько] находятся в хранилищах, а также обещать не увеличивать это число», — приводит текст статьи ТАСС.

Как отмечается в материале, «чтобы побудить российскую сторону согласиться, данная заморозка [арсеналов] будет сочетаться с продлением Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)». В публикации констатируется, что срок, на который может быть продлен ДСНВ, «остается предметом обсуждения». «Согласно плану администрации, заморозка числа боеголовок и продление ДСНВ будет осуществлено на одинаковый период времени», — отмечает издание.
По сведениям источников издания, Соединенные Штаты рассчитывают «в течение следующих двух с половиной недель договориться [с Россией] о рамочном соглашении». При этом американская сторона может ужесточить условия сделки, если она не будет заключена к 3 ноября. В этом случае Вашингтон, в частности, может настаивать на том, чтобы новые договоренности включали ограничения, касающиеся перспективного российского стратегического ракетного комплекса «Сармат», говорится в статье.
Источники издания отмечают, что «ускоренное проведение дискуссий о контроле над вооружениями является частью более широкой стратегии Белого дома, направленной на то, чтобы представить в положительном свете достижения в сфере внешней политики перед выборами [американского] президента». По мнению авторов статьи, президент США Дональд Трамп сможет представить договоренность с Россией в качестве «достижения в сфере дипломатии в последние недели его предвыборной кампании».
Накануне появились сведения, что Москва и Вашингтон на переговорах смогли достичь «принципиальных договоренностей» по контролю над ядерными вооружениями.
Напомним, 22 сентября президент России Владимир Путин в ходе выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал оперативно решить вопрос с продлением ДСНВ, действие которого истекает в феврале 2021 года.
Посол России в США Анатолий Антонов указывал, что это Вашингтон довел ситуацию с продлением СНВ-3 фактически до цейтнота, хотя Москва «на протяжении последних лет регулярно озвучивала» предложения «о пролонгации соглашения».
Видео дня. Осужденная по делу «Оборонсервиса» Васильева стала академиком
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии Трамп отказался верить опросам Трамп отказался верить опросам Трамп собрался провести первый митинг после выписки из госпиталя Трамп собрался провести первый митинг после выписки из госпиталя
Комментарии 17
США , В мире , Оружие , Анатолий Антонов , Дональд Трамп , Владимир Путин , Генассамблея ООН , Администрация США , ИТАР-ТАСС , Wall Street Journal
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Хочу покончить жизнь самоубийством»
«Хочу покончить жизнь самоубийством»
«Не нужно нас пугать»: россияне высмеяли патриарха Кирилла
«Не нужно нас пугать»: россияне высмеяли патриарха Кирилла
Раскрыты подробности гибели студентки в Крыму
Раскрыты подробности гибели студентки в Крыму
Генсек НАТО возмущён поведением России и Белоруссии
Генсек НАТО возмущён поведением России и Белоруссии
Видео
Пытавшаяся продать новорожденного ребенка мать попала на видео
00:22
Пытавшаяся продать новорожденного ребенка мать попала на видео
Происшествия
Косившие траву в снег коммунальщики в Сибири попали на видео
00:29
Косившие траву в снег коммунальщики в Сибири попали на видео
Общество
Мать полгода держала младенца в шкафу и морила голодом
00:35
Мать полгода держала младенца в шкафу и морила голодом
Происшествия
Маколей Калкин примерил маску с изображением своего лица
00:33
Маколей Калкин примерил маску с изображением своего лица
Шоу-бизнес
Опубликовано видео пожара в небоскребе в Южной Корее
00:40
Опубликовано видео пожара в небоскребе в Южной Корее
Происшествия В мире
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
01:11
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
Происшествия
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
00:46
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
Происшествия