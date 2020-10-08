Вице-президент США появился на дебатах под мухой 

Хотя Харрис и Пенс не соглашались по множеству вопросов, общались они вежливо и почти не перебивали друг друга. После хаотичных дебатов Трампа и Байдена такой формат дискуссии можно уже признать успехом. Однако оба участника неоднократно уходили от прямых ответов, особенно если дело касалось здоровья кандидатов в президенты. И Пенс, и Харрис отказались уточнять, обсуждали ли они со своими начальниками возможность и процедуру передачи власти. В свете того, что обоим претендентам на Овальный кабинет уже за 70 и им придётся править в условиях пандемии смертельного вируса, такой вопрос казался логичным. Но Пенс в ответ на него пустился в рассуждения об эпидемии свиного гриппа в 2009 году, а Харрис обвинила Трампа в том, что он так и не раскрыл свои налоговые декларации.

Зрители сошлись на том, что не узнали ничего нового после просмотра прений: оба участника защищали «первых номеров» и повторяли установки своих партий. Так, кандидат от демократов Харрис в очередной раз обвинила Трампа в поддержке неонацистов.

Вы беспокоитесь о том, что он не осуждает неонацистов? У президента Трампа есть внуки-евреи, — так Пенс напомнил о том, что дочь главы государства Иванка перешла в иудаизм.

О том, что дебаты проходят в разгар пандемии, напоминали стеклянные экраны, установленные между кандидатами, хотя на аналогичном мероприятии с участием Байдена и Трампа таких мер предосторожности ещё не было. Но заграждения не защитили Пенса от обыкновенной мухи, которая в разгар обсуждения приземлилась ему на голову. Насекомое ползало по вице-президенту добрые две минуты, но сам политик его не заметил. В отличие от многочисленных пользователей Twitter, которые разразились шутками в адрес Пенса ещё до окончания дебатов. У мухи тут же появилась собственная страница в соцсети.

Худшая голова, по которой я когда-либо ползала, — прокомментировал события на дебатах неизвестный создатель аккаунта мухи в Twitter.

Демократы нашли, как использовать предпочтения насекомого в предвыборной борьбе. Джо Байден купил доменный адрес flywillvote.com (англ. «Муха будет голосовать»), который перенаправляет на сайт для регистрации избирателей, и опубликовал своё фото с мухобойкой.

Большинство телезрителей тоже решили, что аргументы Пенса отдают душком. По опросу CNN, 59% респондентов присудили победу Камале Харрис. За Пенса высказались 38%.

В 2016 году муха уже становилась героиней теледебатов. Тогда она избрала своей целью противницу Трампа Хиллари Клинтон, но задержалась на её голове всего несколько секунд. Бывшая первая леди хотя и выиграла дебаты, но провалилась на президентских выборах. Дела у Трампа и его вице-президента Пенса, судя по опросам, тоже идут неважно, и всё указывает на неотвратимый проигрыш. Поэтому муха в прямом эфире рискует стать довольно-таки точным предсказателем исхода голосования.

Впрочем, во время теледебатов политики попадали и в куда более курьёзные ситуации. В 2012 году во время прений кандидатов на праймериз республиканцев тогдашний сенатор от Техаса Рик Перри заявил, что избавится от трёх министерств, если станет президентом, — коммерции, образования и… зрители так и не узнали третьего, потому что кандидат его забыл. И так и не вспомнил до конца трансляции.

В ходе другого раунда дебатов Перри в очередной раз сел в лужу. Он процитировал выдержку из книги его оппонента Митта Ромни , на что Ромни ответил, что никогда такого не писал. И будучи уверенным в этом, предложил Перри поспорить на $10 тысяч. Смущённый соперник отказался.