По мнению бывшего президента США Барака Обамы, Россия — неконкурентоспособная «региональная держава», и, как бы она ни старалась показать свою силу, она по-прежнему остается под американским контролем. Она напоминает Южную Корею , но та экономически сильнее России, хотя значительно уступает ей по площади. Россия же обладает самой большой территорией в мире.

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К вашему сведению, общая площадь территории России составляет 17 125 191 км2, а Южной Кореи — всего 100 363 км2. Но, несмотря на экономическую слабость, Россия, которая все еще зависит от оборонной промышленности, разными способами пытается отомстить Западу, особенно Америке, поскольку американцы сыграли решающую роль в деле распада Советского Союза и крушения коммунистической системы, которая контролировала половину мира и считалась главной угрозой для Запада.

Дональдом Трампом. Вы будете удивлены, когда услышите, как аналитики и исследователи обвиняют Россию в попытках разделить европейский и американский Запад и разрушить западные демократии — так же, как Америка разрушила Советский Союз. Кстати говоря, многие сейчас сравнивают первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева с действующим президентом США

Несомненно, мы помним, как Горбачев забил последний гвоздь в гроб советской системы своей знаменитой политической программой «Перестройка». В отличие от прочих советских лидеров, Горбачев пользовался особым вниманием Запада. Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер тепло принимала его и описывала как советского руководителя, с которым можно работать и заключать сделки. Несомненно, Тэтчер действовала в рамках давнего американского плана по уничтожению советской империи. Благодаря средствам массовой информации, политике и экономике Западу удалось нанести сокрушительный удар по Советскому Союзу через Горбачева. На долгие годы страна погрузилась в хаос и разруху, пока к власти не пришел Путин, который восстановил единство и силу России, одновременно указывая, что во времена Горбачева Советский Союз был готов рухнуть из-за коррупции, тирании и неэффективного управления.

Похоже, русские не изменили своей антизападной идеологии, несмотря на то, что Россия перешла к капитализму и западной финансово-экономической системе. Если бы я сравнил, как освещают события на Западе российские СМИ и советские, то не увидел бы большой разницы. Россия по-прежнему рассматривает Запад как врага и все еще пытается ему отомстить. И не исключено, что нынешний советский президент Путин разработал адский план мести Западу.

Знаете ли вы, что Путин сейчас главный союзник и сторонник ультраправых партий в Европе? Знаете ли вы, что Россия прилагает большие усилия для укрепления позиций ультраправых, чтобы ударить по западным демократиям и создать социально-политический дисбаланс в Европе и развязать конфликты? Если вы посмотрите на любую европейскую ультраправую партию, то обнаружите, что ее лидеры — друзья Путина.

Эти партии больше не маргинальные, но все равно играют существенную роль, особенно в Великобритании. Британские политики однажды назвали Россию величайшей угрозой британской национальной безопасности. Кроме того, иные считают, что Россия сыграла определенную роль в выходе Великобритании из Европейского союза . Она заручилась поддержкой ультраправых партий и активистов и, конечно же, манипулировала результатами голосования, в чем давно поднаторела. И не забывайте, что сами американцы указали пальцем на Россию и обвинили ее в манипулировании результатами президентских выборов в США, что и привело Трампа в Белый дом. Кстати, расследование о предположительном российском вмешательстве в выборы все еще продолжается.

Не следует забывать о подозрительных отношениях Трампа и Путина. Русские долго работали над тем, чтобы привести к власти в США американского Горбачева, который разрушил бы Американский Союз — точно так же как русский Горбачев разрушил Советский Союз. А некоторые верят, что русские используют президента Трампа, который считается любимым американским президентом Москвы, чтобы тот навсегда изменил лицо США. Кроме того, Трамп при российской поддержке может вновь выиграть президентские выборы, несмотря на все его провалы в области политики, экономики и здравоохранения.

Вполне вероятно, что русские действительно приложили руку к началу распада Европейского союза, подтолкнув Великобританию к выходу из объединения. Нет никаких сомнений в том, что скоро Европейский союз полностью развалится. Если Трамп победит на следующих президентских выборах, то Америка, которую мы знали, исчезнет.