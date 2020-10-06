Мелания Трамп резко отозвалась об экс-любовнице мужа

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания в беседе с подругой назвала объявившую о связи с ее мужем порноактрису Стеффани Клиффорд шлюхой из порно. Запись разговора транслировалась в подкасте бывшего адвоката американского лидера Майкла Коэна Mea Culpa, пишет The New York Post.

Фото: Reuters Reuters

Фрагмент беседы обнародовала бывшая приятельница и помощница первой леди Стефани Уинстон Волкофф. На записи Мелания обсуждает с ней фотосессию актрисы, которая должна была появиться на страницах Vogue.

«Погугли и прочти. Энни Лейбовиц снимала шлюху из порно, она появится в одном из выпусков — в сентябре или октябре», — сказала она.

Когда Волкофф попросила уточнить, кого та имеет в виду, та назвала псевдоним Клиффорд.

Бывшая соратница Мелании Стефани Волкофф разорвала с ней отношения после того, как в феврале 2018 года потеряла работу на фоне скандала, последовавшего за выходом статьи о том, что ее компания заработала на инаугурации Трампа. Позже женщина выпустила книгу «Мелания и я», а также начала публиковать записи из их общих разговоров.

Порноактриса Стефани Клиффорд , известная как Сторми Дэниелс (Stormy Daniels), прославилась после того, как в 2018 году в статье The Wall Street Journal (WSJ) ее уличили в получении 130 тысяч долларов за молчание об интимной связи с Трампом. В январе того же года актриса подтвердила эту информацию. В Белом доме слова звезды фильмов для взрослых назвали ложью.