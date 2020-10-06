Трамп покинул госпиталь

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Президент США Дональд Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, в котором проходил лечение от коронавируса, и направился в Белый дом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американские телеканалы.

Отмечается, что Трамп покинул здание больницы в медицинской маске и в сопровождении охраны.

Также сообщается, что он не стал отвечать на вопросы журналистов.

В свою резиденцию американский лидер добирается на вертолёте.

Ранее Дональд Трамп звявил, что в скором времени вернётся к своей избирательной кампании.