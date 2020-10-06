Трамп покинул госпиталь

Президент США Дональд Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, в котором проходил лечение от коронавируса, и направился в Белый дом.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американские телеканалы.
Отмечается, что Трамп покинул здание больницы в медицинской маске и в сопровождении охраны.
Также сообщается, что он не стал отвечать на вопросы журналистов.
В свою резиденцию американский лидер добирается на вертолёте.
Ранее Дональд Трамп звявил, что в скором времени вернётся к своей избирательной кампании.