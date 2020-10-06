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Трамп покинул госпиталь и направляется в Белый дом 

RT на русском и ещё 63 25 минут назад
Трамп покинул госпиталь
Фото: © REUTERS/Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, в котором проходил лечение от коронавируса, и направился в Белый дом.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американские телеканалы.
Отмечается, что Трамп покинул здание больницы в медицинской маске и в сопровождении охраны.
Также сообщается, что он не стал отвечать на вопросы журналистов.
В свою резиденцию американский лидер добирается на вертолёте.
Ранее Дональд Трамп звявил, что в скором времени вернётся к своей избирательной кампании.
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Трамп перед отъездом в госпиталь прокомментировал своё состояние Трамп перед отъездом в госпиталь прокомментировал своё состояние Трамп заявил о скором возвращении к избирательной кампании Трамп заявил о скором возвращении к избирательной кампании Трамп выразил признательность лечащим его врачам Трамп выразил признательность лечащим его врачам
США , В мире , Дональд Трамп
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