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США услышали «конкретные предложения» от России по СНВ-3 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 9 21 минуту назад
США услышали «конкретные предложения» от России по СНВ-3
Фото: ТАСС
В Белом доме заявили, что на переговорах в Хельсинки США впервые «услышали конкретные предложения» от России по вопросу стратегической стабильности.
Переговоры замглавы МИД России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли прошли в понедельник, передает РИА «Новости».
Источник Wall Street Journal утверждает, что «это первый раз, когда США услышали конкретные предложения» от Москвы. По его словам, есть «договоренность о пути вперед в том, что касается формы», но «предстоит еще много поработать в плане содержания».
В Белом доме считают, что стороны могут договориться в целом по основным принципам промежуточного рамочного соглашения, которое временно заменит Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Вопросы, по которым у Москвы и Вашингтона остаются разногласия, хотят урегулировать на переговорах в будущем, пишет WSJ.
О том, что именно предложила Москва, не сообщается.
По словам источника, речь идет о политически обязывающем рамочном соглашении, которое предусматривает «заморозку» общего количества ядерных боеголовок у обеих сторон (развернутых и неразвернутых).
США хотят увязать это с продлением на год или дольше СНВ-3, чтобы было время заключить более масштабный договор.
Переговоры в Хельсинки базировались на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также встрече помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, пишет издание.
WSJ со ссылкой на дипломатические источники пишет, что и Россия, и США в Хельсинки представили новые идеи. Биллингсли намерен связаться с Рябковым на следующей неделе, чтобы убедиться в наличии основы для продвижения вперед.
22 сентября президент России Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что в первую очередь нужно оперативно решить вопрос с продлением ДСНВ, который истекает в феврале 2021 года.
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Комментарии 2
США , Армия , В мире , Оружие , Сергей Рябков , Маршалл Биллингсли , Николай Патрушев , Дональд Трамп , Владимир Путин , Роберт О'брайен , Генассамблея ООН , МИД , Совет безопасности РФ , РИА Новости , Wall Street Journal , Хельсинки
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