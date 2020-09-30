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Разоблачение Клинтон разведкой России вызвало скандал в США 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 18 минут назад
Разоблачение Клинтон разведкой РФ вызвало скандал в США
Фото: РИА Новости
Российская разведка считает, что Хиллари Клинтон в рамках предвыборной кампании 2016 года заявила о «сговоре» своего соперника Дональда Трампа с Москвой, чтобы отвлечь внимание от скандала с почтой, сообщили спецслужбы США.
Глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф направил председателю юридического комитета Сената Линдси Грэму письмо в котором сообщил, что «в конце июля 2016 года спецслужбы США смогли ознакомиться с аналитической информацией российской разведки», передает ТАСС.
Как заявили спецслужбы США, по версии Москвы, «Клинтон утвердила в качестве плана своей предвыборной кампании устроить скандал с участием» Трампа, «заявив о том, что он связан с Путиным» и хакерской атакой на Демократическую партию.
Разведка США «не знает, насколько точны эти утверждения, или то, в какой степени аналитический документ российской разведки может являться преувеличением или подлогом».
Информация рассекречена по запросу Грэма.
Сообщается, что о получении этой информации Джон Бреннан, возглавлявший тогда ЦРУ, докладывал Бараку Обаме, который занимал пост президента США. Позднее информацию передали ФБР.
Рэтклифф отмечает, что речь шла о предполагаемых попытках Клинтон устроить скандал с участием Трампа «в качестве способа отвлечь внимание общественности от использования ей личных почтовых серверов».
Грэм указал на то, что ФБР «могло применять двойные стандарты» в отношении Клинтон и Трампа.

«Вопрос сейчас не в том, достоверны ли эти утверждения. Вопрос в том, расследовало ли ФБР утверждения, направленные против Клинтон, так, как они вели расследование против Трампа? И если нет, то почему нет?» — заявил он.

Politico пишет, что в Конгрессе США возмутились решением Рэтклиффа рассекретить эти сведения перед выборами. Некоторые конгрессмены заявили о «российской дезинформации».
Рэтклифф в ответ подчеркнул, что «это не является российской дезинформацией, и разведсообщество не давало подобной оценки». Он собирается рассказать законодателям «о закрытых источниках и методах, благодаря которым» разведкой США «была получена эта информация».
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Комментарии
США , В мире , Барак Обама , Джон Бреннан , Хиллари Клинтон , Дональд Трамп , ФБР , Демократическая партия США , Конгресс США , ЦРУ , ИТАР-ТАСС
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