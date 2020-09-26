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Байден сравнил Трампа с Геббельсом 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
Байден сравнил Трампа с Геббельсом
Фото: Reuters
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сравнил действующего американского лидера Дональда Трампа с министром пропаганды Третьего рейха Йозефом Геббельсом. Его заявление прозвучало в эфире телеканала MSNBC, передает ТАСС.
Журналистка попросила Байдена прокомментировать слова Трампа о том, что в случае победы американский президент будет проводить «социалистический курс».
«Он примерно как Геббельс», — ответил Байден, добавив, что Трамп использует такие же меры. «Вы достаточно часто выступаете с заведомо ложным утверждением, повторяете, повторяете, повторяете его, и оно становится чем-то известным для всех», — сказал Байден.
По его словам, высказывания Трампа о социализме — попытка отвлечь граждан от неудач в борьбе с распространением коронавируса в США. Также демократ напомнил, что действующий президент привлекал военных для разгона протестующих у Белого дома. «Этот парень является скорее [Фиделем] Кастро, нежели [Уинстоном] Черчиллем», — заключил он.
Ранее Трамп в ходе ралли, проходящем в Атланте, пошутил о том, что планирует оставаться у власти еще 12 лет. В ответ на это толпа, присутствующая на ралли, поддержала Трампа и начала скандировать: «Еще 12 лет!»
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США , В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , ИТАР-ТАСС
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