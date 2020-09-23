«Справедливость через 19 лет»: казнен убийца «колдуньи»

50-летнего Уильяма Эммета ЛеКроя казнили за убийство 19-летней давности — он стал шестым федеральным преступником, к которому применили смертный приговор спустя 17 лет неофициального моратория. По данным СМИ, в 2001 году ЛеКрой ворвался в дом к 30-летней женщине, после чего связал ей руки за спиной, задушил электрическим шнуром, изнасиловал и перерезал горло. По его словам, он считал убитую колдуньей и был убежден, что она наложила на него заклятие.

США казнили 50-летнего Уильяма Эммета ЛеКроя, который посчитал женщину колдуньей и убил ее. Об этом сообщал телеканал CNN.

По данным СМИ, трагедия произошла в 2001 году. Тогда он проник в дом к 30-летней медсестре Джоан Ли Тислер, после чего связал ей руки за спиной, задушил электрическим шнуром и изнасиловал. Затем он перерезал ей горло ножом. ЛеКроя задержали недалеко от канадской границы — он пытался бежать из страны на автомобиле жертвы.

Впоследствии во время разговора с психиатром мужчина заявил, что «считал Джоан Тислер няней, которая сексуально надругалась над ним 20 лет назад». Он был убежден, что девушка наложила на него заклятие, которое необходимо было снять именно таким способом.

Телеканал CNN также передавал, что перед казнью защита ЛеКроя подала апелляцию об отсрочке в Верховный суд США, однако ходатайство было отклонено. ЛеКрою ввели смертельную инъекцию.

Отец убитой Том заявил, что рад произошедшему, несмотря на долгое ожидание.

«Справедливость наконец-то восторжествовала. Я сожалею, что прошло 19 лет, чтобы достичь этого момента, но это принесло некоторое необходимое завершение семье и друзьям Джоан», — подчеркнул он.

Это уже шестая федеральная казнь с июля 2020 года, когда министерство юстиции прекратило 17-летний мораторий на эту практику. Ранее генпрокурор Уильям Барр заявлял, что казни возобновятся по требованию президента Трампа.

«Министерство юстиции поддерживает верховенство права. И мы в долгу перед жертвами и их семьями в том, что касается исполнения приговора, вынесенного нашей системой правосудия», — пояснил он CNN.

Более того, по указанию Барра, в дополнении к федеральному протоколу исполнения наказания была заменена процедура с использованием трех препаратов на один — «пентобарбитал».

Также известно, что незадолго до убийства ЛеКрой был условно-досрочно освобожден после 10 лет в тюрьме штата и федеральной тюрьме за растление детей, изнасилование, кражу со взломом и нападение с отягчающими обстоятельствами.

Между тем 28 августа 2020 года в тюрьме Терре-Хот в американском штате Индиана исполнили еще один приговор. Там казнили 45-летнего Кита Дуэйна Нельсона. Как сообщил его адвокат, казнь была осуществлена путем смертельной инъекции.

По данным Associated Press, в 1999 году Кит Дуэйн Нельсон похитил в штате Канзас 10-летнюю девочку, а затем изнасиловал и убил ее в штате Миссури. В 2003 году его приговорили к смерти.

До этого 17 июля 2020 года привели в исполнение смертный приговор в отношении осужденного на федеральном уровне 52-летнего Дастина Хонкена. Как передавало издание Des Moines Register, его казнили путем смертельной инъекции в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана.

Он был осужден в 2005 году за создание сети по производству и сбыту метамфетамина в штате Айова, а также убийство пяти человек, в том числе двух девочек шести и 10 лет.

Хонкен стал третьим федеральным заключенным, которого казнили. До него в этой же тюрьме привели в исполнение смертный приговор в отношении Дэниела Льюиса Ли, убившего семью из трех человек. Кроме того, был казнен Уэсли Айра Перки, осужденный за несколько преступлений, в том числе изнасилование и убийство 16-летней девушки.

Отметим, что согласно данным из открытых источников, за 2019 год в США было казнено 22 человека, а 2656 находятся в камерах смертников в ожидании приговора. В большинстве штатов смертная казнь сохраняется в законодательстве, однако во многих из них смертные приговоры не приводятся в исполнение.

Также в США очень высокий период ожидания между вынесением приговора и его приведением в исполнение. По данным организации DPIC, из 25 человек, казненных в 2018 году, только три человека ожидали смертной казни менее 10 лет, минимальный срок составлял семь лет, 16 человек ожидали исполнения приговора более 15 лет, семь человек ожидали казни более 30 лет.

Ранее Верховный суд США оставил в силе решение апелляционного суда, отменившего постановление низшей инстанции о приостановке смертных казней на федеральном уровне. Последний раз такая мера наказания применялась в 2003 году — с тех пор действовал неофициальный мораторий. При этом власти штатов регулярно применяли высшую меру наказания к преступникам.