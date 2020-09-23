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Вдова Маккейна поддержала кандидатуру Байдена на выборах в США 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
Вдова Маккейна поддержала Байдена на выборах в США
Фото: Reuters
Вдова американского сенатора Джона Маккейна Синди поддержала бывшего вице-президента США Джо Байдена, который является кандидатом на пост главы государства от Демократической партии.

«Мой муж Джон жил по принципу: страна — прежде всего. Мы республиканцы, но прежде всего — американцы. В этой гонке есть только один кандидат, отстаивающий наши ценности как нации, и это Джо Байден», — написала она в Twitter.

Маккейн отметила, что у ее супруга в прошлом случались горячие споры с с Байденом, «но он хороший и честный человек, он будет достойно руководить США».
Также она добавила, что Байден будет лучшим главнокомандующим, поскольку он знает, «каково отправить ребенка на войну».
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Ранее в Совфеде предсказали влияние «ляпов» Байдена на исход выборов в США.
Напомним, в августе Трамп назвал Байдена худшим кандидатом от Демократической партии в истории. Кроме того, действующий президент США предрек «развалины, анархию и кровь» в случае победы Байдена на выборах в ноябре 2020 года.
Кроме того, вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест предположил, что, 77-летний Байден может не дожить до инаугурации в случае победы на выборах.
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Комментарии
США , В мире , Джон Маккейн , Джозеф Байден , Демократическая партия США , Совет Федерации
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