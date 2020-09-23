Вдова Маккейна поддержала Байдена на выборах в США

«Мой муж Джон жил по принципу: страна — прежде всего. Мы республиканцы, но прежде всего — американцы. В этой гонке есть только один кандидат, отстаивающий наши ценности как нации, и это Джо Байден», — написала она в Twitter.

Маккейн отметила, что у ее супруга в прошлом случались горячие споры с с Байденом, «но он хороший и честный человек, он будет достойно руководить США».

Также она добавила, что Байден будет лучшим главнокомандующим, поскольку он знает, «каково отправить ребенка на войну».

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Ранее в Совфеде предсказали влияние «ляпов» Байдена на исход выборов в США.

Напомним, в августе Трамп назвал Байдена худшим кандидатом от Демократической партии в истории. Кроме того, действующий президент США предрек «развалины, анархию и кровь» в случае победы Байдена на выборах в ноябре 2020 года.

Кроме того, вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест предположил, что, 77-летний Байден может не дожить до инаугурации в случае победы на выборах.