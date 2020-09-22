Почему американцы не взяли Минск в августе 2020 года

Главный аналитик США объяснил, почему американцы не взяли столицу Белоруссии в августе 2020 года

Рупор Пентагона Rea Iclear Defense опубликовал аналитический отчет: «Снизит ли Россия еще больше порог применения ядерного оружия?». Эксперт Марк Шнайдер пишет о том, что Кремль только и делает, что грозит Америке ядерным кулаком. В качестве доказательства своей правоты он приводит сигналы уже российских прозападных аналитиков: «Кремль постоянно играет в игру сдерживания». Если, к примеру, на море случится серьезная стычка, у ВМФ РФ есть только два варианта: быть потопленным, или применить ракеты с атомными боеголовками.

Здесь уместно сказать пару слов о самом Шнайдере. Он — главный аналитик Национального института государственной политики, в недавнем прошлом исполнительный директор Пентагона, отвечающий за политику США в области Вооруженных сил и стратегической обороны. Именно Шнайдер занимался разработкой современной военной космической программой. Так что его взгляд на «игру сдерживания» в полной мере отражает общую точку зрения американского истеблишмента.

Итак, Шнайдеру категорически не нравится наше ядерное оружие — до пятицентовых мурашек на спине. Как следует из мысли главного аналитика американского института государственной политики, не будь в России атомных бомб и ракет их доставки, США быстренько «защитили» бы демократию, как на Украине , так и в Белоруссии.

Интересно, что автор из RIC все-таки признает, что такая реакция Москвы является ответом на давление Вашингтона. Правда, его логика укладывается в известную фразу из бородатого анекдота: «А нас-то за что?».

Не доволен Шнайдер и военными учениями российской армии. Москва «демонстрирует, что российские мобилизационные возможности намного быстрее и мощнее, чем многострадальный план НАТО 30−30−30, который заключается в мобилизации за 30 дней 30 батальонов (21 тыс. штыков), 30 эскадрилий (600 истребителей) и 30 военных кораблей для защиты любой европейской страны от русской агрессии».

Корпорация RAND, известная как мозговой центр Белого дома, раскритиковала план НАТО 30−30−30, поскольку до сих пор европейские союзники не согласовали, кто и сколько готов поставить под ружье за месяц мобилизации. В частности, немцы заявили, что вместо трех эскадрилий истребителей смогут выделить только четыре самолета Eurofighter Typhoons. Чуть лучше с сухопутными войсками, но все равно не хватает трех батальонов, хотя речь идет примерно о двух тысячах солдат.

Очевидно, что никто из серьезных европейских политиков не верит в путинский захват Украины, Прибалтики или Польши, ведь не секрет, что план НАТО 30−30−30 готовится для их защиты. В целом речь идет о европейских силах быстрого реагирования на всевозможные вызовы, к которым, по мнению Запада, относятся и события в Белоруссии.

По сути, Брюссель саботирует вашингтонские военные капризы. Французские газеты даже высмеяли месячную мобилизацию 20 тысяч разношерстных солдат: «Подождите, пожалуйста, мы еще не собрались. Русским, которым хочется подраться, надоест ждать врага, и они, раздосадованные, вернуться в казармы. Вероятно, это и есть хитрый американский план».

С другой стороны, в ходе последней внезапной проверки российских войск Южного и Западного военных округов было задействовано 149 755 военнослужащих, 26 820 единиц вооружения и военной техники, 414 самолетов, 106 кораблей и судов обеспечения.

Но самая главная претензия Шнайдер заключается в том, что многочисленные учения российской армии сопровождаются якобы имитацией применения малых атомных зарядов. Дескать, только и слышно из Минобороны РФ о проверке «специальной» техники. Но в США-то знают, что «специальное» — это слово, используемое в России для описания ядерного оружия.

Теперь о вишенке на торте. Заокеанский эксперт в ходе своих размышлений пришел к русской Тавриде, которую Запад хочет заполучить обратно. Конечно, Шнайдер об этом прямо не сказал, но привел любопытные слова старшего научного сотрудника Венского центра изучения проблем разоружения и нераспространения Николая Сокова, назвав того эмигрантом.

«Сегодня также легко представить себе ситуацию, когда «существованию» России не будет угрожать опасность, но ее «территориальная целостность» будет нарушена, например, попыткой силой вернуть Крым Украине», — цитирует издание Rea Iclear Defense комментарий Сокова.

Значит, тогда и полетят на голову натовских солдат тактические ядерные заряды, так как у генералов армии Шойгу уже есть новая редакция российской военной доктрины.

Что характерно: со стороны автора RIC, отражающего суммарную точку зрения американского истеблишмента, не последовало никакого опровержения о возможной попытке силой вернуть Крым, причем Украине, а не Украиной.

Киев на такую авантюру вряд ли решится, но, если сдуру и попрет через Перекоп, как недавно угрожал Александр Турчинов , бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, то российская армия точно не будет применять ядерное оружие — упакует нацбаты, как в 1944 году дивизию СС «Галичина» в сражении под Бродами.

Однако и здесь главный аналитик США сослался на бывшего министра обороны Украины генерал-полковника Валерия Гелетея, который заявил, что «незалежная» сама выбила бы в сентябре 2014 года «агрессора из Донбасса». Не смогла только потому, что «российская сторона неоднократно по неофициальным каналам угрожала, что в случае продолжения сопротивления готова применить против нас тактическое ядерное оружие».

Мол, сами понимаете, что «против лома нет приема, если нет другого лома». Короче, если все было бы по-честному — один на один и без атомной бомбы — реял бы над Донецком и Луганском жовто-синій прапор. А там, глядишь, и над Симферополем и Севастополем — тоже.

Теперь Москва «положила глаз на Минск» и требует от Запада «не давить слишком сильно», заявили в Америке. О том, что Соединенные Штаты рассматривают Белоруссию, как свою законную добычу, сообщил Международный институт стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies). В частности, заокеанский сенатор Роб Портман заявил, что созданный при Госдепе США Глобальный центр по взаимодействию с проамериканскими Силами во всех странах мира бросил все силы, чтобы оторвать Белоруссию от России по примеру «успешной операции на Украине зимой-весной 2013−2014 годов».

Проблема в том, что Кремль опять грозит ядерным кулаком, жалуется Шнайдер. Москва сразу после выборов в Белоруссии привела в боевую готовность бригады тактических ракетных комплексов «Искандер» общевойсковой армии Западного военного округа во время учений в Ленинградской области.

Кому из нормальных американцев такое понравится… И в глобальном медиапространстве, прежде всего в рунете, вдруг активно заговорили не о длинной руке Вашингтона, а о наглых ручках Варшавы. Типа в минских событиях «Америка ни при чем», хотя без США потомки Речи Посполитой шага не сделают. Очень похоже на то, что янки перевели стрелки на ляхов, а те и рады стараться, требуя уже арест российских диспетчеров за угробленный своими же пилотами президентский Ту-154 под Смоленском в апреле 2010 года.

Впрочем, Москва не поверила в англосакские игры и усилила военное давление на Вашингтон, не обращая внимания на Варшаву. В конце августа 2020 года российские Вооруженные Силы провели вблизи Аляски крупные военно-морские учения с пусками крылатых ракет, в которых приняли участие 50 кораблей и 40 самолетов.

«Эта схема подготовки к войне, вероятно, будет продолжаться, и будет включать в себя ядерные силы», — считает Шнайдер.

Судя по реакции американских СМИ, американцы нервничают, хоть и стараются не подавать виду.