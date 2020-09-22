Пентагон уничтожил почти 300 тысяч снарядов с ипритом 

"Речь идет о 155-миллиметровых снарядах, каждый из которых содержит примерно 5,4 килограмма иприта. На сегодняшний день США уничтожили примерно две трети запасов боеприпасов с ипритом, который также хранится в 105-миллиметровых и минометных снарядах", — со ссылкой на источник пишет РИА Новости.