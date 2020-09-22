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Пентагон уничтожил почти 300 тысяч снарядов с ипритом 

Российская Газета и ещё 2 11 минут назад
Пентагон уничтожил почти 300 тысяч снарядов с ипритом
Фото: Reuters
Почти 300 тысяч снарядов с ипритом были уничтожены на складе с химическим оружием в штате Колорадо. Об этом заявили представители Пентагона.

"Речь идет о 155-миллиметровых снарядах, каждый из которых содержит примерно 5,4 килограмма иприта. На сегодняшний день США уничтожили примерно две трети запасов боеприпасов с ипритом, который также хранится в 105-миллиметровых и минометных снарядах", — со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Избавляться от химического арсенала на складе в Колорадо начали в 2015 году. К 2023-му этот процесс должны завершить. Всего на складе хранились более 780 тысяч боеприпасов. По состоянию на 14 августа США уведомили Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) об уничтожении 1,7 тысячи тонн иприта, добавили в Пентагоне. Штаты остаются последним в мире государством, обладающим химоружием. Ранее американские власти неоднократно переносили сроки его уничтожения.
Добавим, что Россия полностью избавилась от химоружия к сентябрю 2017 года. Его полное и безопасное уничтожение нашей страной официально зафиксировано ОЗХО, которая выдала соответствующие сертификаты.
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Комментарии
США , Армия , Оружие , Пентагон , ОЗХО , РИА Новости
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