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Трамп понадеялся на Нобелевскую премию 

Lenta.ru и ещё 1 44 минуты назад
Трамп понадеялся на Нобелевскую премию
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп понадеялся на Нобелевскую премию за разрешение конфликта между Сербией и Косово. Его слова на встрече с избирателями в штате Северная Каролина передает РИА Новости.
По словам Трампа, США останавливают массовые убийства между Сербией и Косово, которые длились много лет. «Я уверен, это Нобелевская премия за мир», — заявил он.
Ранее специальный представитель Трампа Ричард Гренелл сообщил, что администрация президента США, а также администрации Косова и Сербии оказались выдвинуты на Нобелевскую премию мира. Причиной для этого названо историческое соглашение, которого достигли представители сербского государства и частично признанной албанской республики на встрече в Вашингтоне.
Вооруженный конфликт, известный как Косовская война, длился с февраля 1998 года по июнь 1999-го. Его причиной стало стремление косовских албанцев к независимости.
Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове. Основное население — албанцы. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории. Россия независимость Косова не признает.
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США , В мире , Дональд Трамп , Ричард Гренелл , Администрация США , РИА Новости , Сербия
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