В США предотвратили отравление Трампа 

Все новости на карте

Расследованием происшествия занялось Федеральное бюро расследований (ФБР) и Секретная служба США. Сообщается, что во время проверки корреспонденции, адресованной президенту, на нем обнаружили рицин — ядовитое вещество растительного происхождения. В ФБР заявили, что письмо было послано из Канады, отправителя пока не задержали.

Рицин — ядовитое вещество, которое получают из касторовых бобов. При проглатывании оно вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение, может привести к отказу органов и смерти. Противоядия от рицина нет.

Ранее президент Трамп заявил, что пост президента отнял у него друзей.