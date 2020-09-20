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В США предотвратили отравление Трампа 

Мир24 и ещё 21 2 часа назад
В США предотвратили отравление Трампа
Фото: Мир24
Американские правоохранители перехватили адресованное президенту США Дональду Трампу отравленное письмо, сообщает американский телеканал CNN.
Расследованием происшествия занялось Федеральное бюро расследований (ФБР) и Секретная служба США. Сообщается, что во время проверки корреспонденции, адресованной президенту, на нем обнаружили рицин — ядовитое вещество растительного происхождения. В ФБР заявили, что письмо было послано из Канады, отправителя пока не задержали.
Рицин — ядовитое вещество, которое получают из касторовых бобов. При проглатывании оно вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение, может привести к отказу органов и смерти. Противоядия от рицина нет.
Ранее президент Трамп заявил, что пост президента отнял у него друзей.
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США , Дональд Трамп , ФБР , CNN
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