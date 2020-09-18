Лидер Косово наградил Трампа 

Так называемый президент непризнанной Республики Косово Хашим Тачи представил президента США Дональда Трампа к высшей государственной награде — Ордену Свободы — за содействие в подписании соглашения с Сербией

«Это соглашение — шаг вперед, представляющий исключительное значение для завершения векового конфликта между нашими народами. После десятилетий блокады и стагнации в переговорах, благодаря вашему храброму руководству мы достигли этого исторического соглашения», — передает РИА «Новости» слова Тачи.

Он добавил, что косовский народ будет пожизненно благодарен США как «спасителям в самые тяжелые дни».

Напомним, Сербия и непризнанное Косово смогли прийти к договоренностям о нормализации отношений в сфере экономики после переговоров в Вашингтоне.

В июле президент Сербии Александр Вучич заявлял, что пока не видит возможности урегулировать ситуацию вокруг непризнанного Косово.

Летом Тачи отказался от визита в Вашингтон, где должны были состояться консультации по урегулированию конфликта с Сербией из-за обвинений Специальной прокуратуры по Косово в совершении военных преступлений. Он заявлял, что посетит Гаагу в связи с «приглашением» международного суда по преступлениям в Косово.