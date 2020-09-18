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Лидер Косово наградил Трампа 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 2 часа назад
Лидер Косово наградил Трампа
Фото: Reuters
Так называемый президент непризнанной Республики Косово Хашим Тачи представил президента США Дональда Трампа к высшей государственной награде — Ордену Свободы — за содействие в подписании соглашения с Сербией.

«Это соглашение — шаг вперед, представляющий исключительное значение для завершения векового конфликта между нашими народами. После десятилетий блокады и стагнации в переговорах, благодаря вашему храброму руководству мы достигли этого исторического соглашения», — передает РИА «Новости» слова Тачи.

Он добавил, что косовский народ будет пожизненно благодарен США как «спасителям в самые тяжелые дни».
Напомним, Сербия и непризнанное Косово смогли прийти к договоренностям о нормализации отношений в сфере экономики после переговоров в Вашингтоне.
В июле президент Сербии Александр Вучич заявлял, что пока не видит возможности урегулировать ситуацию вокруг непризнанного Косово.
Летом Тачи отказался от визита в Вашингтон, где должны были состояться консультации по урегулированию конфликта с Сербией из-за обвинений Специальной прокуратуры по Косово в совершении военных преступлений. Он заявлял, что посетит Гаагу в связи с «приглашением» международного суда по преступлениям в Косово.
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США , В мире , Дональд Трамп , Александр Вучич , РИА Новости , Сербия
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