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Трамп пожаловался, что пост президента отнял у него друзей 

Мир24 и ещё 2 26 минут назад
Президент США Дональд Трамп внезапно вспомнил о своих друзьях. Он рассказал, что больше не может общаться с ними на короткой ноге, как раньше, пишет РИА «Новости».
На встрече с избирателями в Висконсине Трамп пожаловался, что из-за поста президента потерял всех своих друзей. Он рассказал, как они раньше легко договаривались о встречах и расслабленно общались. Но после того, как он стал главой США, они стали обращаться к нему «Господин президент, сэр», несмотря на его просьбы называть его как раньше «просто Дональд».

«Внезапно я становлюсь президентом США… И теперь они мне звонят: «Господин президент, сэр, не хотите ли когда-нибудь встретиться?» Я говорю: «Расслабься. Зови меня просто Дональд, ты меня знал 30 лет». «Спасибо большое, господин президент», — привел пример раздосадованный политик.

Трамп выразил сожаление о том, что больше не может сесть и выпить с друзьями, при этом добавил, что не употребляет алкоголь. Президент США признался, что друзей ему заменили члены конгресса.
В августе Дональд Трамп предположил, что его автограф может стоить $10 тыс., но оказалось, что он переоценил свою подпись в несколько раз.
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Комментарии
США , В мире , Дональд Трамп , РИА Новости
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