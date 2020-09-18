Трамп пожаловался, что пост президента отнял у него друзей 

Президент США Дональд Трамп внезапно вспомнил о своих друзьях. Он рассказал, что больше не может общаться с ними на короткой ноге, как раньше, пишет РИА «Новости».

На встрече с избирателями в Висконсине Трамп пожаловался, что из-за поста президента потерял всех своих друзей. Он рассказал, как они раньше легко договаривались о встречах и расслабленно общались. Но после того, как он стал главой США, они стали обращаться к нему «Господин президент, сэр», несмотря на его просьбы называть его как раньше «просто Дональд».

«Внезапно я становлюсь президентом США… И теперь они мне звонят: «Господин президент, сэр, не хотите ли когда-нибудь встретиться?» Я говорю: «Расслабься. Зови меня просто Дональд, ты меня знал 30 лет». «Спасибо большое, господин президент», — привел пример раздосадованный политик.

Трамп выразил сожаление о том, что больше не может сесть и выпить с друзьями, при этом добавил, что не употребляет алкоголь. Президент США признался, что друзей ему заменили члены конгресса.

В августе Дональд Трамп предположил, что его автограф может стоить $10 тыс., но оказалось, что он переоценил свою подпись в несколько раз.