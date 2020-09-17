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Дым от пожаров в США достиг Европы 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Разрушительные пожары Америки: Дым из США достиг Европы
Фото: РИА Новости
Дым от природных пожаров на западе США достиг не только восточного побережья страны, но и ряда государств северной части Европы. Об этом сообщило в среду агентство The Associated Press со ссылкой на американских ученых.
Они обосновывают свое мнение снимками, сделанными со спутников. В настоящий момент погода благоприятствует восточному направлению потоков воздуха. "Временами достаточное количество дыма накладывается на воздушные потоки в верхних слоях, что обеспечивает общую тенденцию по всей стране. Сейчас это происходит снова", — приводит АP слова Мэтта Солума из отделения Национальной метеорологической службы США в Солт-Лейк-Сити (штат Юта). "Это определенно происходит не в первый раз", — добавил он.
Ким Ноултон из совета защиты природных ресурсов города Нью-Йорк обратила внимание на кроваво-красный закат, наблюдавшийся в мегаполисе во вторник. Ноултон объяснила явление повышенным содержанием в атмосфере вредных частиц, ассоциируемых с дымом от пожаров.
По данным телекомпании СNN, число жертв природных пожаров на западе США достигает 36. Наиболее тяжелая ситуация сохраняется в штатах Орегон, Калифорния, Айдахо и Вашингтон. Всего в 10 западных штатах, по последним данным Национального межведомственного пожарного центра, базирующегося в штате Айдахо, полыхают 87 крупных лесных пожаров, некоторые из которых достигли рекордных показателей по своим масштабам. Их общая площадь составляет около 1,9 млн га.
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США , Катастрофы , Пожары
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