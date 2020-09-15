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The New York Times: «Запасайтесь патронами, дамы и господа» — помощник Трампа предсказал США вооружённое восстание 

RT на русском 1 час назад
«Запасайтесь патронами»: США предсказали восстание
Фото: Reuters
Ответственный за связи с общественностью в Министерстве здравоохранения и социальных служб США Майкл Капуто обвинил правительственных учёных в том, что они подрывают борьбу с коронавирусом ради победы Джо Байдена. Чиновник также призвал сторонников Дональда Трампа вооружаться, чтобы быть готовыми к росту насилия после президентских выборов, сообщает The New York Times.
Помощник Трампа по вопросам здравоохранения Майкл Капуто выступил с «эксцентричными» утверждениями. Он обвинил профессиональных правительственных учёных в заговоре против американского президента и призвал сторонников действующего главы Белого дома вооружаться в преддверии ноябрьских выборов, сообщает The New York Times.
Как поясняет издание, Капуто является помощником по связям с общественностью главы Министерства здравоохранения и социальных служб США. В своём недавнем видео, выложенном на Facebook, чиновник обвинил Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в том, что в них скрывается «отряд сопротивления», призванный дискредитировать Трампа, даже если такая оппозиция приведёт к росту жертв от COVID-19.
По словам Капуто, сотрудники CDC «выбираются из своих спортивных штанов только для того, чтобы встретиться в кафе», где они строят планы «атак на Дональда Трампа».

«Среди работающих на наше правительство учёных есть те, кто не хочет, чтобы Америка поправлялась до тех пор, пока Джо Байден не станет президентом», — заявил чиновник.

«Позволить людям умирать, чтобы получить возможность сменить президента, — это тяжкий грех», — заявил Капуто.

Он добавил, что все те, кто участвует в этом заговоре, «отправятся в ад».
Капуто также предупредил сторонников Трампа, что они должны быть готовы к вооружённому восстанию. Согласно его прогнозам, действующий президент победит, но кандидат от демократов Джо Байден откажется признать результаты выборов действительными.

«Когда при инаугурации Дональд Трамп откажется уйти, начнётся стрельба, — предупредил своих подписчиков Капуто. — Если вы владеете оружием, покупайте патроны, леди и джентльмены, потому что их будет трудно достать».

По мнению издания, в целом тон сообщения Капуто был «глубоко зловещим». Он заявил, что «по всей стране тренируются боевые отряды», чтобы дать вооружённый отпор второму сроку Трампа.

«Вы понимаете, что им придётся убить меня, и, к сожалению, я думаю, что дело идёт именно к этому», — предположил чиновник.

В определённой степени комментарии Капуто были просто усиленной версией заявлений самого президента. Оба называют правительственных учёных и представителей здравоохранения «нелояльными», сомневаются в честном исходе грядущих выборов и намекают, что левые группы тайно замышляют спровоцировать насилие в США.
Но нападки Капуто были более чётко выраженными, и они исходили от одного из наиболее ответственных за формирование освещения ситуации с коронавирусом чиновников. Он координирует обмен сообщениями в отделе, который насчитывает 80 тыс. сотрудников и находится в центре борьбы с пандемией, а также надзирает за Управлением по контролю над продуктами и лекарствами, CDC и Национальными институтами здоровья, отмечает The New York Times.
Кроме того, комментарии Капуто в Facebook стали ещё одним признаком глубокой антипатии и подозрений администрации к собственным научным экспертам. Администрация всё настойчивее требует от учёных, чтобы они придерживались политической линии, благоприятной для Трампа, утверждает издание.
На взгляд The New York Times, Капуто, несмотря на его заявления, едва ли лишится своей должности. Более того, накануне Трамп и сам снова принялся отрицать научные данные. Когда президент посетил Калифорнию, чтобы выразить солидарность с опустошённым огнём западом страны, он бросил вызов устоявшейся точке зрения об изменении климата.

«Будет становиться холоднее», — заявил президент. Он добавил: «Вот увидите. На самом деле я не думаю, что наука об этом знает».

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Комментарии
США , Статьи , Майкл Капуто , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Минздрав РФ , New York Times
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