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Канадский Ванкувер окутал густой смог от природных пожаров в США 

Мир24 21 минуту назад
Гарь и пепел: Ванкувер задыхается из-за пожаров в США
Фото: Zuma\TASS
Воздух, непригодный для дыхания. Ветер принес на север Канады гарь и пепел от природных пожаров в США. Ванкувер окутал густой смог, сообщает Reuters.
Министерство окружающей среды рекомендует жителям не выполнять физическую работу на улице и по возможности не выходить из дома.
Местные жители американского штата Орегона, возвращаясь в свои города, видят картину апокалипсиса. Кругом сплошное пепелище. Найти что-либо уцелевшее из имущества практически невозможно. Сильнейшие за всю историю природные пожары на западе США не отступают. Растет число жертв стихии — погибли около 30 человек. Почти полмиллиона человек эвакуированы.
В связи с чрезвычайной ситуацией уже сегодня Дональд Трамп приедет в Калифорнию, а после продолжит предвыборное турне.
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США , В мире , Катастрофы , Пожары , Экология , Дональд Трамп , Reuters , Ванкувер , Канада
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