Гарь и пепел: Ванкувер задыхается из-за пожаров в США

Воздух, непригодный для дыхания. Ветер принес на север Канады гарь и пепел от природных пожаров в США Ванкувер окутал густой смог, сообщает Reuters.

Министерство окружающей среды рекомендует жителям не выполнять физическую работу на улице и по возможности не выходить из дома.

Местные жители американского штата Орегона, возвращаясь в свои города, видят картину апокалипсиса. Кругом сплошное пепелище. Найти что-либо уцелевшее из имущества практически невозможно. Сильнейшие за всю историю природные пожары на западе США не отступают. Растет число жертв стихии — погибли около 30 человек. Почти полмиллиона человек эвакуированы.