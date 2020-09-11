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Крах «американской мечты»: журналист объяснил, почему в США находят все новые и новые поводы для протестов 

ТК «Звезда» и ещё 1 24 минуты назад
Военный журналист объяснил в программе «Открытый эфир», в чем причины только растущей агрессии в американском обществе и появления новый поводов для протестов и беспорядков.
Беспорядки в США на фоне движения Black Lives Matter не прекращаются вот уже несколько месяцев, а напряжение в американском обществе только нарастает. С чем это связано и почему агрессия не прекращается в студии ток-шоу «Открытый эфир» объяснил журналист и военный публицист Владислав Шурыгин.

«То, что мы сейчас видим, это крах того главного стержня, на котором США держались 200 лет — «Американская мечта». Кто был никем — тот станет всем. Сейчас у американцев эта мечта больше не уравнивает и начался раскол по всем тем линиям напряжения, которые были. Белый и черный, бедный и богатый, мужчины и женщины, все, что раньше было цементировано и по этому карабкались к вершинам, теперь оказалось, что ничего этого не будет. Значит надо разбираться между собой», — рассказал эксперт.

Между тем, новый случай полицейской жестокости шокировал население США, в городе Рочестер местный житель погиб от удушения при задержании с мешком на голове и будучи прижатым к асфальту стражами правопорядка. Сотрудники полиции уже отстранены от должности по решению мэра города.
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Комментарии 7
США , Видео , В мире , Владислав Шурыгин
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