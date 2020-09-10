«Русских хакеров» заподозрили в кибератаках на Байдена

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Целью взлома стали сотрудники фирмы SKDKnickerbocker, ведущей стратегию и коммуникации штаба Байдена, а также обслуживающей других видных демократов. Попытки, включавшие фишинг и другие методы атаки, не прекращались последние два месяца, однако успехом не увенчались. До конца неясно, был ли их целью именно Джо Байден.

5 сентября ФБР назвало главные методы российской разведки по вмешательству в американские выборы: среди них кибератаки, дезинформация в социальных сетях и размещение политической рекламы от лица американских граждан.

Ранее фаворит президентской гонки в США, кандидат от Демократической партии Джо Байден назвал Россию главной угрозой американским выборам. По мнению Байдена, дестабилизировать ситуацию с выборами в США хотят многие страны в мире, однако именно Россия работает над этим наиболее усердно и постоянно.