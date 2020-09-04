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«Трамп схватил меня за грудь»: женщина-адвокат рассказала о домогательствах президента 

Экспресс газета и ещё 1 5 часов назад
«Трамп схватил меня за грудь»
Фото: Reuters
Женщина-адвокат, пожелавшая остаться неназванной, заявила, что нынешний президент США Дональд Трамп домогался ее примерно «через два месяца после того, как Мелания родила ему сына Бэррона». Скандальное интервью, в котором описывалось, как Трамп схватил пострадавшую за грудь, накануне опубликовали в The Atlantic. Напомним, до президентских выборов в США осталось восемь недель.
Неназванная женщина стала собеседницей журналистки Э. Джин Кэрролл — той самой, которую Трамп (по ее рассказам) пытался изнасиловать в середине 90-х годов. Инцидент произошел в 2006 году. Тогда молодая адвокат только выпустилась из юридической школы в Санта-Монике. На тот момент девушка находилась рядом с отелем, принадлежащим Трампу.

«Он [Трамп] подошел со стороны и обнял меня своей мясистой рукой, — рассказала собеседница Atlantic. — И поэтому мне сразу стало неуютно, а он такой: "Эй, хочешь попасть в бар? Я могу тебя провести. Только тебя. Без твоих друзей"… И в этот момент он просто схватил меня за грудь».

По словам адвокатши, она испытала глубокое отвращение и постаралась ретироваться. Девушка уехала вместе с друзьями. Сейчас, 14 лет спустя, она отмечает, что ей не может раскрыть свою личность, потому что она боится за юридическую карьеру.
Интересно, что за пять месяцев до этого, в конце декабря 2005 года, сообщалось, что Трамп насильно поцеловал репортершу Наталью Стойнов на своем курорте Мар-а-Лаго. А 20 марта 2006 года Мелания родила сына Бэррона.
В Белом доме уже успели прокомментировать интервью. Президент назвал эти рассказы «клеветой, полученной из анонимных источников».
Это далеко не первая история с предполагаемыми домогательствами со стороны Дональда Трампа. Американского лидера обвиняли самые разные женщины: от порнозвезды до продавца универмага, которую бизнесмен якобы изнасиловал в примерочной. Трамп все обвинения отрицает.
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Комментарии 14
США , В мире , Дональд Трамп
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