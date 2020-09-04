Twitter предупредил Трампа о нарушении правил соцсети

Twitter разместил предупреждения к двум сообщениям президента США Дональда Трампа о голосовании по почте на предстоящих в ноябре выборах. В службе безопасности соцсети эти публикации расценили, как нарушающие правила Twitter.

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Отмечается, что предупреждено размещено в общественных интересах "за нарушение политики гражданского единства, а именно за призыв к людям потенциально голосовать дважды", пишет РИА Новости. При этом доступ к твитам Трампа сохранен. Их можно процитировать, но нельзя лайкнуть, ответить или ретвитнуть.

Такую реакцию соцсети вызвало сообщение Трампа от третьего сентября, разбитое на два твита. Американский лидер призывает избирателей, голосующих по почте, как можно скорее отправить свои бюллетени, а в день голосования пойти на участок и убедиться, что их голос был учтен. Если на участке выяснится, что голос не учтен, то Трамп призвал голосовать и там.