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Twitter предупредил Трампа о нарушении правил соцсети

Российская Газетаиещё 6
1 час назад
Twitter разместил предупреждения к двум сообщениям президента США Дональда Трампа о голосовании по почте на предстоящих в ноябре выборах. В службе безопасности соцсети эти публикации расценили, как нарушающие правила Twitter.
Twitter предупредил Трампа о нарушении правил соцсети
Фото: EPAEPA
Отмечается, что предупреждено размещено в общественных интересах "за нарушение политики гражданского единства, а именно за призыв к людям потенциально голосовать дважды", пишет РИА Новости. При этом доступ к твитам Трампа сохранен. Их можно процитировать, но нельзя лайкнуть, ответить или ретвитнуть.
Такую реакцию соцсети вызвало сообщение Трампа от третьего сентября, разбитое на два твита. Американский лидер призывает избирателей, голосующих по почте, как можно скорее отправить свои бюллетени, а в день голосования пойти на участок и убедиться, что их голос был учтен. Если на участке выяснится, что голос не учтен, то Трамп призвал голосовать и там.
Напомним, в мае Twitter впервые отметил публикацию Трампа как недостоверную. А в июле была удалена публикация президента США, в которой американский лидер поделился сообщением о том, что от коронавируса есть лекарство.
США,В мире,Соцсети,Безопасность,Дональд Трамп,РИА Новости,
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